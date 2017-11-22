明年中小板创业板将成中国A股重要的超额收益来源--申万宏源

路透上海11月22日 - 虽然近两年大盘蓝筹股成为A股市场绝对龙头，但中国大型券商申万宏源证券(000166.SZ)周三认为，明年中小板创业板的相对业绩趋势可能重新占优，中小创将成为明年重要的超额收益来源，明年二三季度将是成长股归来的重要时间窗口。

申万宏源策略高级分析师傅静涛在申万宏源年会上指出，稳中向好是2018年A股市场的主旋律。明年支撑A股估值的因素将由业绩高增长，部分转变为无风险利率下行和改革预期提升风险偏好。

决定股价的主要因素一般包括基本面（业绩）、无风险利率及风险偏好等。2017年A股震荡上扬，最主要是因为大量上市公司业绩明显提升。

“龙头不能简单与价值板块划等号，成长也有龙头！”他指出，A股的创业板指代表了国内的细分行业龙头，明年市场对于龙头的挖掘和对长期趋势的认识将更进一步。

他进一步指出，尽管中小创的外生业绩的正贡献将逐渐消失，总体业绩增速回归内生增速，同时商誉减值的压力仍可能边际提升，中小创业绩增速下滑仍是大概率。但相对大多主板个股而言，创业板(剔除温氏和乐视两只权重股)业绩增速的下滑幅度将可能更小。

近两年创业板的相对业绩趋势持续弱于沪深300指数，市场风格转换，价值取代成长，以中国平安(601318.SS)、贵州茅台(600519.SS)为代表的绩优股，成为A股市场的领涨板块。

傅静涛指出，8月以来，在当前贷款基准利率低于银行间市场基准利率，也低于AAA企业债到期收益率的利率倒挂格局下，中小企业存在融资不足的问题。如果宏观流动性能够结构性宽松，中国经济复苏进程将更加平稳，因此明年国内宏观流动性的结构性阶段性宽松未必不能期待。

而风险偏好方面，在十九大定调中国改革的中长期方向之后，预计明年大概率将是改革方案细化、改革进程推进的年份。改革预期在微观上将支持主题投资的活跃，在总量上将支撑风险偏好维持高位。

对于明年A股的主要热点，他建议，围绕“制造 + 中国领先”和“创新 + 景气”两条主线布局，两条主线分别涉及的5G、光伏、高铁、军工和人工智能板块，以及电子和新能源汽车板块都值得看好；业绩改善的金融板块仍值得底仓配置。

而周期股的投资机会可能需要等待明年3-4月采暖季限产逐步退出时刻，是否存在经济增长的超预期。而一季度国内通胀绝对水平较高的阶段，部分消费龙头依旧存在结构性机会，特别关注大众消费、低端消费(纺织服装、商贸零售等)的投资机会，另外，明年亦是政策性主题的大年，应重点关注乡镇振兴、自贸港和租售同权的投资机会。（完）