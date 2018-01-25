刘鹤演讲强调稳定宏观杠杆 显示监管并非搞休克疗法--国泰君安

路透北京1月25日 - 针对中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯论坛的演讲，国泰君安固定收益团队周四发布报告称，金融去杠杆的提法被稳定宏观杠杆、增强金融服务实体能力的表述替代更具合理性，预计从政策面来看，金融体系仍然总体偏紧，债市难有大机会，但是可能在程度上更接近于日子难熬，而非休克疗法。

报告指出，在中国以间接融资、债权融资为主的融资结构下，实体融资多会以债务的形式反映，而考虑到潜在经济增速的下行，如果以债务或GDP来度量宏观杠杆率，去除杠杆的难度较大，控制杠杆更具合理性；另从日本历史经验来看，刺破泡沫，造成资产负债表衰退是重要教训，稳中求进更符合目前的大政方针。

“站在国内资本市场的角度，我们重申对于监管的看法：大的方向不会变化，但是推进中会注意‘不因处置风险造成新的风险’。”报告称。

报告指出，全要素生产率提升和正外溢性的关键在于供给侧改革，深化改革开放的再次提出则利好股市。

关于外溢性的重要性，报告认为，本轮全球经济复苏的持续性，决定着全球货币政策正常化趋势以及大类资产配置的方向。整体来看，目前全球处于产出缺口闭合的临界位置，对于国内经济，需求法角度，出口由负转正是2017年GDP增速回升的直接贡献，外部环境也关系着国内经济形势。

中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤周三称，中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制，中国经济基本面长期向好的态势没有改变。近期要高度关注大国货币政策的外溢性，以及股市债市大宗商品市场的变化，中期则要关注劳动生产率的改善以及大国储蓄率的变化。

刘鹤在演讲中表示，中国将利用改革开放40周年机会推出新的改革开放举措。报告分析，该阐述强调了改革开放对于中国过去经济高速增长的作用，表明中国继续改革开发的态度，也回应针对中国政府降低外资企业待遇。

报告称，站在国内资本市场的角度，目前股市情绪已经比较高涨，“无人看空股市、无人看多债市”的情况下，改革预期的提升有可能引发相关主题的炒作热情，甚至形成所谓“A股改革牛2.0”。

而与2014年“改革牛”的不同之处在于，当下经济趋势整体平稳，市场风格比较重视稳健的财务报表，不会单纯的炒作概念，而在上一轮加杠杆的狂欢之后，对于快速加杠杆的行为也会有所抑制。

“在金融业开放和监管的双重压力之下，参考供给侧改革的逻辑，金融行业龙头的“剩者为王”的优势将会更为突出，其投资价值理应被长期看好。”报告称。（完）

参考 here