明年中国内地寿险股盈利前景好于产险股--星展唯高达

路透香港12月5日 - 券商星展唯高达周二称，预计中国市场利率上升将提振内地寿险公司盈利表现，并于2018年开始浮现；而该行对内地产险股的看法则持较悲观看法，因后者面对汽车保险需求放缓及来自互联网保险等竞争压力加剧。

该行中国银行业分析师施畊宇在记者会上指出，中国保险业面对诸多利好因素，首先是浸透率只有2.5%意味着在可见将来保费将保持快速增长。此外，去年实施的风险导向偿付能力体系（偿二代）使寿险公司专注于销售保障型产品有利于估值上调，而市场利率上升将令资产与负债错配的情况改善，准备金压力得以纾缓并提振盈利表现。

“市场利率上升提振盈利表现的效应将自2018年起浮现，按内涵价值计，现时寿险股的估值大约1.1倍，与2015年高位1.35倍相比，仍有逾20%潜在升幅。”他说。

但他看淡明年产险市场前景，因政策因素影响新车销售放缓，对汽车保险需求有负面影响；另一方面，产险公司产品单一，加上互联网保险的兴起，长远面对更大竞争压力。

选股方面，该行首选买入股份分别为中国太平(0966.HK)、中国太保(2601.HK)以及中国平安(2318.HK)，首选卖出股份分别是中国财险(2328.HK)以及中国再保险(1508.HK)。

该行给予中国平安的目标价每股86港元，较现价约有11%潜在升幅，但施畊宇指出，这尚未计入平安明年可能分拆P2P网贷平台陆金所以及平安好医生上市带来影响，倘分拆落实，估计平安的估值可提升15%。

他认为，平安在科技方面投入很多资源，在众多传统保险公司中属领头羊，其他公司则发展迟缓。长远而言，科技对于提升营运效率以及代理人训练极其重要，从众安在线保险(6060.HK)的经验看，互联网保险亦带来快速增长的保费收入。

不过他亦指出，众安须向电子商务平台合作方支付技术及谘询服务费，这种商业模式预计令公司在未来1-2年仍然录得经营亏损，因此，未来前景取决于能否扩大与非在线伙伴合作，或扩展至健康险和汽车保险产品。

对于中国将放宽外资在金融机构持股限制，施畊宇认为，此举会助外资对中国保险市场投资加速，但相信外资对资产管理公司和券商的投资意欲更为强烈，因为中国保险市场有70-80%份额由本地险商控制，市场竞争态势不会因外资的参与度提高而有所改变，而且保障型和健康型产品依赖代理为销售渠道，短时间内外资难以建立强大的营销队伍，令其发展受到制约。（完）