中国部分地区统计数据挤水分 需警惕出现流动性风险--兴业证券

路透北京1月29日 - 针对本月以来内蒙古和天津等地统计数据“挤水分”，兴业证券宏观团队的王涵等周一发布报告称，此次挤水分范围广，但因部分省市调整数据时对历史数据进行回溯，对当期经济数据的影响有限，同时，地方政府弱化2018年增长目标是主流。

报告指出，需注意到前述地方政府数据追溯调整中，地方生产总值以及财政收入绝对额的调降将会影响地方政府的债务率水平，而这会影响新增地方债的分配额度。结合今年整体来看，金融监管的大背景下，对各渠道的融资均有不同程度的影响，因而需警惕个别地区在 “降虚火” 的过程中出现流动性的风险。

以下为兴业证券报告原文：

本月以来，内蒙古自治区与天津市陆续披露统计数据有大幅调整。这是继2014年中央巡视组指出辽宁省数据有虚增情况之后，再次出现地区经济数据大幅调整的情况。

内蒙古：调减2016年一般公共预算收入26.3%，工业增加值40%。内蒙古自治区是在1月3日中共内蒙古自治区第十届委员会第五次全体会议暨全区经济工作会议上提出的，“财政审计部门反复核算后，调减2016年一般公共预算收入530亿元，占总量的26.3%，同时调整了2017年收支预算预期目标。调减后，2017年全区一般公共预算收入1,703.4亿元，比2016年公布数据下降14.4%，剔除虚增空转因素后同比增长14.6%；经过初步认定，应核减2016年规模以上工业增加值2,900亿元，占全部工业增加值的40%，2016年地区生产总值基数也相应核减。”

天津：调减2016年滨海新区GDP 33.5%。天津统计局于1月19日公布，“在1月11日，天津滨海新区第三届人民币代表大会第四次会议上，滨海新区地区生产总值更改统计口径，由注册统计口径调整为在地统计口径，2016年GDP由原来的10,002.31亿元，调整为6654亿元。”但是天津统计局也指出，这次调整“对全市GDP数据没有影响” 。

这次有点不一样：范围广，但对当期影响有限。

回顾2014年辽宁省“挤水分”时的影响：对当期经济数据影响较大。2014年3月，中央第十一巡视组进驻辽宁省，并于2014年10月11日，公布巡视整改情况，其中指出存在“虚增财政收入问题”。此后，我们看到辽宁省的经济数据出现大幅下滑，一般公共预算财政收入下滑幅度近50%。同时，辽宁省固定资产投资额也出现断崖式下滑。2014年辽宁省固定资产投资额为2.4万亿元，而2015年下滑至1.8万亿元，2016年进一步缩水至6436亿元。这也对2015~2016年的全国固定资产投资额形成明显拖累，拖累最大时单月拖累全国投资同比增速4.7个百分点。

当前也出现部分省市的经济增速读数出现大幅下滑。而当前，我们可以看到，部分省市的投资增速也出现大幅下滑。比如，内蒙古的固定资产投资增速在2016年达到10.1%，而2017年上半年也维持在10%以上，但从2017年下半年开始快速回落，2017年全年投资增速仅为-7.2%，这与内蒙古自治区全区经济工作会议上指出的，“停建、缓建一批政府过度举债的项目，坚决叫停包头地铁项目和呼和浩特地铁3、4、5号线项目”等是相对应的。同时，我们看到甘肃的固定资产投资增速由2016年的10.5%骤降至2017年的-40.3%，天津、吉林、宁夏的投资增速虽未骤降至负值，但也出现5个百分点以上的增速下滑。

但这次的不同之处：范围较广，但对当期影响有限。同时，这一次我们注意到数据调整与辽宁省投资数据大幅下滑时有不同之处。比如，山西固定资产投资累计同比增速自2017年开始小幅企稳，然而山西的固定资产投资额由2016年的1.4万亿元下降至5,722亿元。换句话说，部分地区在调整过程中回溯了往年的数据，这使得增速上更能真实地反映当期经济状况，而不受数据“挤水分”的扰动。

通过梳理全国31个省市的投资数据可以发现，有10个省市的投资数据通过以上回溯调整的方法得以修正。这种情况在往年也曾出现过，但今年范围明显较广。这也是《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》的落实，同时也是为2019年实施地区生产总值统一核算改革做准备。这种做法使得对当期增速数据影响较小，这也已经在全国整体统计数据中有所体现，我们看到12月全国固定资产投资数据，如果用累计值推算增速降至5.9%，但累计同比增速小幅回升至7.2%。

回溯调整的同时，弱化2018年经济增长目标是主流。

地方两会：调降经济增长目标是主流，且“挤水分”地区调降幅度较大。近期，地方两会陆续召开。我们梳理了各地政府工作报告中对2018年经济的增长目标，可以发现在已公布增长预期的23个省市中有12个省市，调降了2018年增长预期（与2017年增长预期相比），其中天津、重庆、甘肃三地的下调幅度超过1个百分点，分别下调了3个百分点、1.5个百分点、1.5个百分点。同时，如果与2017年实际GDP增速相比，23个省市中有15个省市设定的增长预期值低于2017年实际GDP增速，4个省市高于2017年实际GDP增速，但主要为2017年GDP增速大幅降低的省市，如内蒙古、天津、吉林等。

整体来看，各地对于2018年经济工作都是围绕中央经济工作会议“弱化总量、重质量”的方向展开。

需警惕“降虚火”过程中地方融资能力下降的风险。

2017年，城投债的净融资额已大幅下降。2017年在债券市场整体调整的大环境中，我们看到城投债的净融资额由2016年的6万亿降至3万亿，缩水50%。分省市来看，除了山西省净增加404亿以外，其他所有省市均明显下滑。

前述地方政府数据追溯调整的问题，可能也会开始影响新增地方债额度。从前面的分析可以看出，越来越多的省市在数据调整时会回溯调整，因而对当期经济增速读数影响不大。但是，需要注意的是，地方生产总值以及财政收入绝对额的调降将会影响地方政府的债务率水平，而这会影响新增地方债的分配额度。

根据《预算法》，我国实行地方政府债务限额管理。而根据《新增地方政府债务限额分配管理暂行办法》，“新增限额分配应当体现正向激励原则，财政实力强、举债空间大、债务风险低、债务管理绩效好的地区多安排，财政实力弱、举债空间小、债务风险高、债务管理绩效差的地区少安排或不安排”。因而，如果调降财政收入绝对额，将影响地方财力，进而影响新增地方债的份额度。

而过去几年，地方债的发行是对部分省市财政收入的有效补充。过去几年，我们看到地方债迅速扩容，2015~2017年，地方债发行规模分别为3.8万亿元、6.0万亿元、4.2万亿元，这成为地方政府财政收入的有效补充。我们可以看到，部分省市2016年地方政府一般性债务收入在一般公共预算财政收入中的占比达到20%以上。全国平均而言，地方政府债务一般性债务收入在一般公共预算财政收入中的占比为17%，如果考虑到2016年地方债中新增债占比约20%，新增地方债在一般公共预算财政收入中占比约4%。而如果考虑专项债务收入，其在广义财政收入中的占比更高。同时，置换债务虽未直接提供现金流，但也起到了缓解本金偿还以及降低融资成本的效果。

整体来看，尽管大概率不会出现系统性风险，但是今年整体来看，金融监管的大背景下，对各渠道的融资均有不同程度的影响，因而需警惕个别地区在“降虚火”的过程中出现流动性的风险。（完）