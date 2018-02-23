巴菲特年度致信股东或继续表示乐观 因整体市场忧虑减轻

路透2月22日 - 美国投资大亨巴菲特可能利用周六向伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)股东年度致信的机会，重申他对美国的乐观信心。目前美国经济成长正处在上升期，股市仍处在纪录高点附近，尽管利率上升。

他的乐观由来已久，在去年信中便大大夸赞美国的“经济活力”以及建国240年来“不可思议的”成就。而在前年，他还将美国新出生的孩子称作“史上最幸运的一代”。2015年，他批评那些“鼓吹悲观主义的人”，称他们“没完没了地纠结于美国的问题”。

那么2018年他会说什么？“巴菲特是否敢于提到我们正处在金融狂热之中？”Smead Capital Management执行长Bill Smead说。该公司持有伯克希尔股票。

外界重点关注的地方可能包括伯克希尔、亚马逊(AMZN.O)和摩根大通(JPM.N)为成立一家医疗管理公司所做的努力。成立这家公司旨在应对节节攀升的医疗成本，巴菲特称这些成本是美国经济中“贪婪的寄生虫”。

伯克希尔周六还将公布全年业绩，预计衡量公司成长情况的账面价值指标料大幅提升。

分析师认为，若有增长，很大程度上也是归因于特朗普总统新推出的企业减税优惠。(完)