美国圣路易斯联储银行总裁警告监管者 要警惕金融科技风险

路透华盛顿10月12日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美国银行业监管者必须加快行动，应对金融科技企业给银行业带来的风险，防止这些创新型业者使银行业受到重创。

布拉德接受采访时对路透表示，来自金融科技企业的竞争日趋激烈，已成为大型金融公司的“头号问题”。监管者正在集中精力调整后危机时代的金融规则，为解决这一问题发起“最后总攻”。

“我们需要加快研究金融科技问题，更加努力地思考什么才是适宜的监管环境。我认为到目前为止我们一直在高枕无忧，”布拉德说。

“这是未来10年的战场。与过去10年的战场不同。”

据美联储引用的研究，仅在放贷领域，高盛(GS.N)估计银行体系年度获利有可能减少110亿美元。

高盛、花旗(C.N)和摩根士丹利(MS.N)等一些资金雄厚的银行一直通过直接投资和并购来获得金融科技资产，国家层面的银行监管机构--美国通货监理局(OCC)已提议直接监管金融科技企业。

但布拉德警告称，如果监管机构不加大监管力度，总有一天他们会发现到多数大型银行核心业务被削弱，大部分经营活动已转移到别处，并称这可能带来爆发金融危机风险，因为监管机构已经失去了对经营活动的掌握。

特朗普曾承诺简化金融机构的繁琐程序，称这可望促进经济增长。但布拉德称，在小型银行减负方面做得还不够。2007-09年全球金融危机过后出台的多德-弗兰克法案对小型银行产生了严重影响。(完)