焦点：欧洲国家央行争相将人民币纳入外汇储备

路透布鲁塞尔/马德里1月16日 - 又有一批欧洲国家央行周二披露了在外汇储备中持有人民币资产的计划，凸显出人民币已跻身世界主要储备货币之列。

西班牙央行称，正在考虑投资人民币；比利时央行称，已经购买了价值2亿欧元(2.445亿美元)的人民币；斯洛伐克央行也表示，已购买了人民币，但未披露数额。

欧洲央行去年卖出了价值5亿欧元的美元储备，转投人民币资产，显示其对人民币的信心，且可能鼓励其它央行效仿。

国际货币基金组织(IMF)在2016年10月将人民币纳入特别提款权货币篮子，自此人民币加入到包括欧元、美元、日圆和英镑的全球主要储备货币之列，之后其国际地位稳步提升。

尽管瑞士和英国央行已经持有人民币资产，德国央行也表示计划投资人民币，但并不是所有央行都看好人民币。

瑞典央行和斯洛文尼亚央行均表示，他们不持有人民币，也不计划投资人民币。

在加入IMF特别提款权货币篮子后，人民币在全球央行外汇储备配置中的占比以相对较快的速度增加。

最新报告显示，截至2017年9月底，在全球央行外汇储备中，有价值1,070亿美元的人民币，较年初增加了19%。

但IMF数据显示，价值1,070亿美元的人民币外汇储备仍处于较低水平，排在澳元和加元之后。

中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘续升，创2015年12月9日以来新高，但升幅较昨日明显收窄，中间价亦创25个月新高。(完)