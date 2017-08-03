谷物交易商邦吉不排除出售公司的可能性 调降全年展望

路透8月2日 - 美国谷物交易商邦吉(Bunge Ltd)(BG.N)周三不排除出售公司的可能性；该公司当天还公布季度获利下滑34%、并调降全年展望，但执行长预测谷物市场反弹将扭转颓势。

邦吉连续两季财报疲弱，执行长Soren Schroder表示，削减成本计划应亦有助于改善业绩表现。

Schroder在分析师电话会议被问及备选方案是否包括出售公司时称，将“评估最好的途径”。邦吉5月时回绝了嘉能可(Glencore)(GLEN.L)的接洽。

Schroder预测农业大宗商品市场将出现好转。两年多来全球农作物产量充足且供应创纪录，使邦吉和整体谷物交易业都承压。

“全球玉米库存虽然充裕，但正在下降。小麦库存在降。大豆库存可能也已触顶，不过还要看美国产量而定。”Schroder接受路透访问表示。

但分析师对于其状态是否能很快回升持怀疑态度。部分分析师已下调对邦吉的财测。

Stephens Inc.分析师Farha Aslam称，“这是过去几个季度农业企业老生常谈的说法，但我们仍预测企业获利将下修。”

尽管今年巴西玉米和大豆产量创下纪录高位，而且美国预计农作物产量将再度丰收，邦吉仍发出乐观预测；该公司股价因业绩疲弱及市场臆测其将被收购而涨涨跌跌。

一些分析师预计邦吉连续第二季业绩疲弱，将使嘉能可再度接洽收购事宜，而另一些人认为，重组将为其赢得时间以实现良好的成长。

地区性合作及合资企业仍是邦吉可能的选择，因其希望提高投资资本的回报。Schroder对路透表示，美国谷物加工、南美和亚洲油籽压榨业进行整合的时机已成熟。

周三，邦吉将全年农业业务获利目标从第一季预测的8-9.25亿美元下调至5.50-6.50亿美元，并将食品及配料业务获利目标从2.45-2.65亿美元下调至2.10-2.30亿美元。这两项预估均是连续第二季调降。

第二季归属于股东的净利从上年同期的1.09亿美元，或每股0.78美元，下降至7,200万美元，或0.51美元。

邦吉周三收盘近持平于78.08美元。(完)