港报财经评论：Buy & Hold少烦恼，通胀息口添变数--信报7月17日

Buy & Hold少烦恼，通胀息口添变数/ 习广思

道指和标指上周五创新高，纳指较为落后，但再创高峰看来只是时间问题。推动短期市况的因素主要是对通胀与息口的预期，不论整体市况还是个别板块的表现，均与这预期有密切关系。美国6月通胀及零售数据均逊预期，联储局欲鹰无从，于是科技股又领导大市上扬。

货币政策以物价为锚，物价走向受各种结构因素影响，物价上扬最大阻力来自科技和人口老化，虽然经济复苏，惟央行望到颈都长都未见2%的通胀目标，货币政策迟迟未能加快收紧，造成物价小升、资产价格大涨。近期联储局高层曾提及资产价格偏高，这似乎不是货币政策的重点，这种局面会持续几耐，真系耐人寻味。

金融市场的波幅仍处于低位，美股波动指数（VIX）上周五跌回单位数，报9.51，沽VIX的仓盘又有派彩，逢高沽VIX变成稳赚。投资专家Harley Bassman在其网页指出，今时今日愈来愈多投资策略以波动幅度为重心，波幅愈小，愈加杠杆，以提升回报率，低波幅＋杠杆＝高回报，但波动一来时，人人都要拆仓减风险，结果可想而知。他表示，低波幅未必带来灾难后果，然而极低引伸波幅的结果，通常是金融动荡。

人性总是好逸恶劳，眼下钱易搵，过去一年buy and hold的策略比很多技术指标为依据的策略都成功，皆因金融市场波幅低，买咗大蓝筹放在一角，最好望都唔望，费事出出入入，回报自自然然来。自年初以来，恒指每次调整仅约3%，之后又破前高，美股也如是，过去12个月，标指未曾有过一段5%的调整， 据统计这是1995年以来所未见过。所以，话这是最好的时候，但按Bassman的看法，也可能是最坏的时候，股民只好把握这晴朗的日子好好享受。

美国通胀虽未达联储局的目标，不过，市场并非一面倒看好美债，债息早段跌至2.279厘后反弹，收报2.319厘。近月金属价格持续上扬，油价属较为落后，期油若能企在50天线之上，可能如铁矿石价格般扭转跌势，当油价回升，通胀预期及债息将转强，到时市况又是另一番景象。在息口前景上， 不宜太过老定。

内地今天将公布第二季GDP数据，市场预期增长6.8%，较首季下降0.1个百分点，预料下半年经济增长进一步放缓；因此，有券商开始谂当局明年将放宽货币政策。看来内地重点仍在减杠杆、防风险，经济不是太差，也毋须放水，人民银行也要留番些弹药以防不时之需。

全国金融工作会议刚开完，习大大延续4月时在政治局会议的基调，把金融安全视作国家安全的重要环节，成立国务院金融稳定发展委员会，强化人行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。他讲话内容中重点之一是要求金融为实体经济服务，这点在今年的连串监管行动中已落实紧，例如收紧大型民企的海外收购，惩处民营保险公司以「野蛮人」方式在A股胡乱炒作等，在银行严守信贷门闸下，富豪们豪赌行为势将收敛，并购市场会淡静下来。若要金融为实体经济服务，则社会融资的增长只需要跟住名义经济增长的升幅。

在2001年中国入世后，经济以出口主导，经济条件改善，货币政策管理得较好，当时内地的M2与GDP比率持续下滑，直至金融海啸来临，中国急急推出4万亿元人民币振兴经济方案，该比率大幅上扬。2010至2011年胡温政府曾尝试调控，但经济下滑后又松手，当习李于2013年上场后，影子银行兴起，宏观经济杠杆进一步上扬，习李政府进入第二届管治任期，意识到这是一个计时炸弹，开始采取措施去杠杆、加强监管、整顿金融系统及相关人事。所以，未来政策方向应该仍是偏紧居多，直至去杠杆有成绩为止。

低杠杆不代表股市难升，2004年至2007年期间，M2对GDP比率持续下降，但国指升到嘭嘭声，杠杆下来，金融风险降低，对内银反而是好事。问题是降低杠杆，经济的火车头何来？当年中国入世后，出口强劲，惟当下出口增长已大不如前，惟有靠自己了。（完）

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