港报财经评论：大行狂叫Buy，盲跟恐＂瓜柴＂--信报7月24日

大行狂叫Buy，盲跟恐＂瓜柴＂/ 习广思

欧罗上周大涨，欧股即时叫救命，再次证明股市喜欢弱货币。经一轮收水放水的猜谜游戏后，滙市波动增加，债市和股市暂时平静。本周轮到美国联储局议息，预料维持利率不变，声明应该不会有太大震撼，市场都在等下月底举行的央行「武林大会」，通常会传递货币政策讯息。

愈平静的市况愈令人不安，美银美林的美国债券波动指数跌低于2013年联储局前主席贝南奇放风收水前的水平，当年出口术话收水，债市如梦初醒，债价大跌，正正是静极思动，因为市场没有准备。7月余下时间至8月都宜小心点。

欧罗上周大升，美国总统特朗普应记一功，「通俄门」愈搞愈大镬，特别检察官米勒查查吓愈查愈多人，愈查愈多嘢，上周连老特过往与俄罗斯的商业往来都要查，总之要查到水落石出为止。老特似乎心知不妙，开始换班底，找来友人兼对冲基金经理斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）出任白宫发言人，原发言人斯派塞（Sean Spicer）则被迫请辞，斯派塞起初出任此职是由白宫幕僚长普里伯斯（Reince Priebus）促成的，看来这位共和党籍幕僚长好快冇得捞。普里伯斯并非老特的亲信，在总统候选人初选时，他多番批评老特的政策，他获委入白宫应该是有共和党高层极力推荐，媒体多番报道老特早有撤换他之意。

另一位乌纱「甩甩哋」的大官是司法部长塞申斯（Jeff Sessions），老特近日接受《纽约时报》专访时明言，若早知道塞申斯在「通俄门」事件上置身事外， 避嫌且不参与决策，早就不会委任他。

至此美国人应该心里很清楚，老特私心颇重，在利益攸关时，他会在重要位置上安插自己友，对他忠心最重要，联邦调查局（FBI）前局长科米被炒，就是因为他不肯明确効忠老特。

有报道指老特正研究在「通俄门」事件上，一旦他被判有罪，可否给自己、儿女及女婿特赦，白宫之后否认有此事。本周老特的大仔和女婿要上国会就老特竞选总统期间，向俄罗斯女律师攞希拉莉的黑材料解画。老特的政治压力日大，相信很多重大政策他都会搁在一边，全力应付这场震荡。咁搞法，振兴经济变成一纸空谈，扑火最紧要。这场现实版政治剧「纸牌屋」，如斯发展落去，剧情将愈来愈刺激，美元可能愈跌愈急。

美元及债息上周回落，道琼斯运输业指数表现大幅落后于标指，全周跌2.79%，标指则升0.54%。，自去年11月美国总统大选后，运输业指数的累积升幅持续跑赢标指，市场期待老特上任总统后会推出连串改革措施支撑经济，惟随着「通俄门」愈闹愈大，投资者对老特的憧憬渐渐磨灭，若运输业指数本周继续走弱，整体投资部署宜转趋审慎。

欧央行行长德拉吉上周在议息后记者会上扮鸽， 但市场话你精我都唔笨，照炒上欧罗，「吉叔」左右做人难，欧罗再升，势影响区内出口，见到德股上周五大跌，就知个市谂紧乜；若然如此，该行到秋季都未必可以话实何时能收水。

环球股市上半年升咗咁多，来一次深度调整亦十分正常。基金公司Gluskin Sheff首席经济师及策略师David Rosenberg指出，自1950年以来，美股每年有一次起码5%的调整才是常态，这段期间只有5年未有这样的调整幅度。1950年起，每年高低位调整平均13%。InvesTech Research创办人兼主席James Stack表示，5月至10月一向是股市较弱的时间，金融海啸后每年在这段时间的调整幅度起码5%， 2010年、2011年及2016年的调整更大，今年重现此趋势的机会仍较大。

历史未必会重演，过去不一定等于未来，学鬼佬话斋This time is different。然而，未来只有上帝才知道，做点准备好过无准备。市况波动渐增，大行动作多多，推高弄低，睇吓瑞声科技（02018）就知几波动，上周四升5.8%，上周五劲跌11.6%，追动力的资金好易出事。大行开始搵贪心的人来劏。老友每日传来的大行报告都是Buy！Buy！Buy！目标价愈调愈高，他们似乎在为叫人接货而强作理由。此情此景，有点散水feel，散户小心为上。

美元大跌，港股成交增加，好似有外资流入。不过，睇番亚洲区内的外资净买盘，自踏入7月起，大部分股市的净买盘都不如上半年每月平均数，只有南韩股市仍能维持吸金度。

在7月余下日子至8月，投资部署都系保守一点， 能守住年初以来战果已经唔错。市场资金有部分流向较稳阵的公用股及电讯股，中移动（00941）上周五罕有地升了1.9%，反映市场情绪已有些变化。（完）

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