比亚迪董事长预计中国到2030年全部实现电动汽车

路透深圳9月21日 - 中国汽车制造商比亚迪(002594.SZ)的董事长预计，到2030年中国将全部实现电动或混合动力汽车，这一时间表甚至比欧洲更为领先。当前中国正在推动从传统汽油汽车向新能源汽车的转型。

本月稍早，工信部副部长辛国斌表示，工信部已经启动有关何时停止生产销售传统能源汽车问题的研究。但他未透露中国将何时实施这个禁令的细节。

英国和法国相继宣布，将从2040年开始禁止销售新的汽油和柴油动力汽车。

“我们对于所有这些时间表(取消化石能源动力汽车)都很有信心，我们认为可能比预期更早实现，”比亚迪汽车董事长兼总裁王传福表示。比亚迪大举投资于电池动力以及混合动力汽车。

“各国政府都宣布了停止销售化石能源汽车的时间表，这让所有人都有了压力，”王传福周四在深圳对记者表示。

中国已经制定目标，到2025年电动和插电式混合动力车要占到汽车销售总量的至少五分之一，旨在治理空气污染，并缩小国内汽车厂商与全球同行间的竞争差距。

不过，中国政府也正在逐步取消对电动汽车市场的补贴；政府补贴为比亚迪等新能源汽车制造商提供了支持。比亚迪今年的获利大幅下降。

王传福补充称，中国将有20个城市在明年开始修建比亚迪的“云轨”单轨交通系统。

比亚迪首条云轨商业运营线路本月初在银川通车。(完)