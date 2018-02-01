汤臣倍健拟以不超过6.9亿澳元收购澳大利亚一益生菌企业

路透上海2月1日 - 中国保健品企业--汤臣倍健股份有限公司(300146.SZ)周三晚公告称，其澳大利亚全资子公司拟收购澳大利亚益生菌生产企业Life-Space Group Pty Ltd的100%股权，交易总对价不超过6.9亿澳元。

公告指出，公司已与标的公司的三位股东签署股份出售协议，已聘请相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。待这些工作完成后，公司披露标的公司具体信息。

该项交易尚需取得汤臣倍健股东大会、中国发改委、商务部门、外管局等相关监管部门批复以及通过澳洲外国投资审查委员会批准。

本次并购交易的资金来源于汤臣倍健的自有资金及银行贷款，此外公司将积极寻求战略合作伙伴共同成立合资公司（境内特殊目的公司）收购标的公司，由未来的合资公司支付标的公司的收购价款。

Life-Space集团为私人公司，总部位于墨尔本，创立于1993年，是澳洲益生菌市场领先的企业之一。集团旗下主要品牌为Life-Space，产品覆盖全年龄段人群。2014年Life-Space通过跨境电商进入中国市场。

欧睿数据显示，2017年，全球益生菌产品（包括益生菌补充剂与益生菌酸奶）市场规模约360亿美元。中国益生菌产品（包括益生菌补充剂与益生菌酸奶）市场规模约455亿元人民币，预计2022年增至896亿元。其中，益生菌补充剂市场已成为增速最快的细分领域之一。

汤臣倍健称，此次收购标的公司，是汤臣倍健在全球细分领域市场布局的重要部分，也是公司继“大单品”模式、电商品牌化、跨境电商等三大市场战略之后的又一重大举措。这项收购将充分整合标的公司在益生菌细分市场的资源与优势，实现双方在产品与业务层面的协同效应，发掘出新的增长机会。

汤臣倍健因筹划重大事项，周三临时停牌，周二收报16.93元。因上述收购事项构成重大资产重组，具体方案正进一步洽谈，公司股票将继续停牌。（完）