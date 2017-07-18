CAA中国合资公司任命顾抒航为CEO 开拓中国娱乐与体育业务

路透上海7月18日 - 全球最大经纪公司CAA（Creative Artists Agency）中国合资公司--CAA中国周二宣布，任命顾抒航为公司首席执行官（CEO），她将负责开拓中国的娱乐与体育业务。

顾抒航此前曾担任国际特殊奥林匹克东亚区总裁兼董事总经理。据CAA中国的股东华人文化基金提供的新闻稿，未来顾抒航将负责开拓体育、内容化品牌营销、线下活动、电视及音乐巡演等领域业务，并进一步加强电影和电影融资业务在大中华地区业界的领导地位。

CAA总裁Richard Lovett表示，“我们在中国战略性增长将进入一个新的阶段。顾抒航本人的职业才能和人脉，将帮助我们在体育和娱乐领域打造更加丰富多样的业务能力，提升我们在区域市场的整体实力。”

CAA已在中国电影市场耕耘12年，深度参与了几乎所有主要的中美合作电影，并为超过75部中文电影进行了组盘、销售或融资。而CAA中国近期还与博纳影业共同成立和管理了一支电影长期专项投资基金，首期规模1.5亿美元。

CAA中国成立于今年4月，由CAA控股，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。合资公司成立后，时任CAA中国区董事总经理Jonah Greenberg（乔青山）将继续领导CAA在中国的电影业务，他的职责在本次顾抒航就任CAA中国CEO后亦不会改变。

CAA在影视、音乐、体育均签约了相当多的世界知名艺人和体育明星，尤其是体育经纪领域，旗下的全球顶尖运动员分布在篮球、曲棍球、足球、棒球、网球等各大项目。（完）