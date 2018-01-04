财新中国12月服务业PMI升至53.9 为近三年半以来最高

路透北京1月4日 - 中国服务业在2017年最后一个月加速扩张，12月财新服务业PMI大幅回升，录得2014年8月以来的最高点至53.9，显示服务业扩张势头强劲。综合制造业和服务业数据来看，中国2017年经济运行平稳收官，经济基本面的韧性增强并将延续。

根据财新/Markit提供的新闻稿称，推动经营活动扩张的因素是新业务同样出现可观增幅，并由此促使企业在12月份增加用工。业界的经营信心也升至6个月以来最高点，许多企业预期市况改善，将会在2018年促进经营活动的增长。

新/Markit周四联合公布，中国12月服务业采购经理人指数(PMI)上升2.0个点至53.9，经营活动已连续41个月保持增长，在2014年8月此轮增长期开始以来，本月增速最强劲；当月中国综合PMI指数亦升至53.0，为2017年的最高点。

“12月份的财新PMI显示，制造业和服务业都出现了强劲增长，尽管中国经济增长面临下行的压力，但仍具韧性。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，要特别关注未来政策的取向可能会有比预期更严格。

他介绍，12月财新服务业新业务指数连续第二个月扩张，投入成本为2013年2月以来的最高，收费价格微降。在服务业快速扩张的推动下，财新中国综合PMI指数比上个月高出1.4个百分点。

Markit提供的数据显示，中国服务业经营活动指数（即服务业PMI）在12月大幅回升，得益于需求转强，企业的新业务实现可观增长。12月新订单创下2015年5月以来的最高，为配合业务需求的增长，企业的用工规模亦继续扩张，不过与11月同属温和扩张。

经营活动与新业务的增长势头增强，带动用工规模的进一步扩张。用工增速与11月相近，整体属于小幅水平，但用工增长趋势迄今已持续16个月。用工扩张，加上企业加大力度清理积压工作，积压工作量在12月份进一步下降，但降幅仍保持轻微。

经营活动与新订单的强劲增长势头，提振了本月业界对未来12个月经营前景的整体信心，乐观度升至六个月最高。调查显示，考虑到公司持续扩张、业务目标上升、经济环境改善等有利因素，21%的受访企业预测2018年经营活动会有所增长，仅2%的企业预测业务收缩。

价格方面，由于原材料价格、运输费用和用工薪酬成本上升等因素影响，12月投入价格指数升至九个月高点；收费价格指数亦连续四个月保持扩张的趋势，不过涨价幅度仍属小幅，近96%的受访企业表示价格没有变化，仅少数企业因投入成本上升而上调了收费价格。

对于未来12个月的经营前景，业界的乐观度升至6个月来最高。对未来一年的信心主要来自于公司的持续扩张、业务目标的上升、以及对市况继续好转的预期。

此前数据显示，中国12月官方制造业PMI略回落至51.6，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

由于调查样本的不同，财新制造业PMI指数则创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲；信心指数止降回升但仍处低位，就业指数亦三个月来首次轻微上升。整体来看，12月制造业运行状况改善，显示2017年经济运行回升已成定局。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）