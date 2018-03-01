财新中国2月制造业PMI微升至六个月高位 需求稳定经济仍具韧性

路透北京3月1日 - 财新中国2月制造业PMI指数小幅上升至去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；新出口订单虽有所回落，但整体新业务总量仍有所上升，信心指数也升至11个月最高。整体来看中国制造业仍延续小幅扩张态势，国内经济仍具韧性。

财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的2月中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，略高于上月的51.5和路透调查预估中值51.3，为去年8月以来最高，当时亦为51.6。

“总体来看，产出和就业指数均有所下降，新订单指数小幅上升，反映出需求稳定，略强于产出。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生指出，成品库存和采购库存指数显示制造业扩张的幅度有所增加，也反映出企业正在积极准备3月份的开工。

他并称，3月份制造企业开工后的需求方面是否会增强，是决定2018年中国经济发展方向的关键因素；中国经济的韧性目前仍将延续。

分项数据显示，2月新订单指数由上月的52.3上涨至52.8，新出口订单指数虽小幅降至三个月低点，但仍保持扩张区间；产出指数较上月有所放缓，采购数量指数也随之环比微降，不过由于近几个月采购活动的持续扩张，本月的采购库存指数加速升至19个月高点。产成品库存指数则升至50以上，达2015年9月以来最高。

价格方面，虽然2月投入价格指数降至七个月最低点，但仍连续九个月保持在50以上，受访厂商表示，主要是由于钢铁、铜和化工品等原料价格的上涨。随着成本上升，出厂价格指数较上月略有上升。

就业指数降至三个月最低，部分厂商采取压缩规模的措施是导致用工数量下降的主要因素之一。多数厂商反映，新订单的增加，加剧了产能压力，导致未完成业务量积压，不过2月积压工作降至五个月最低。

出于对市场情况改善以及新产品问世的预期，制造业界对未来一年的业务前景信心增强，产出预期指数升至11个月最高，有20%的受访厂商预计未来将有更大的产量。

周三发布的中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）