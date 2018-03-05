财新中国2月服务业PMI自五年半高位回落至54.2 经济持稳现状未变

路透北京3月5日 - 财新2月中国服务业PMI自逾五年半高点回落，新业务增速放缓较明显，但服务业仍保持扩张；综合制造业和服务业看，今年开年中国经济平稳的状况未有改变。

财新/Markit周一联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)环比回落0.5个点至54.2，自上月触及的逾五年半高位54.7下滑；当月中国综合PMI亦从1月触及的七年高点53.7下降0.4个点，至53.3。

“制造业需求仍持稳，服务业价格（投入和收费价格）升势趋于一致，宏观经济平稳的现状并没有改变。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

钟正生指出，新业务指数降幅最明显，反映服务业强劲的需求有所降温，在这种情况下，投入价格指数自上月触及的高点回落，但收费价格指数意外上升，预示服务业盈利状况将获改善；与此同时，经营预期指数环比上升。

Markit提供的新闻稿显示，中国服务业保持强劲增长态势，经营活动与新订单的增速虽然较1月的近期高点有所放缓，但仍属显着。企业因此继续增加用工，对未来12个月经营活动前景的信心略有回升。不过，成本压力依然较大。

新业务指数降至三个月低位，但仍在扩张之中，据受访企业反映，最近促进新业务增长的因素包括新项目的执行，同时企业也加大了力度争取新客户。

价格方面，投入和收费价格指数均在50上方，环比一降一升，据受访企业反映，食品、燃料、原料与薪酬皆价格上涨，导致最近成本上升。虽然成本负担加剧，服务业企业的收费价格却仅有轻微升幅。

新的市场策略、新的项目、客户需求预期向好，这些因素促使业界在2月对未来一年增长前景感到乐观。不过较之长期平均值，2月经营预期指数仍然偏低。

此前公布的财新中国2月制造业PMI指数小幅上升至去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；新出口订单虽有所回落，但整体新业务总量仍有所上升，信心指数也升至11个月最高。整体来看中国制造业仍延续小幅扩张态势，国内经济仍具韧性。

而中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）