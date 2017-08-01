财新中国7月制造业PMI升至四月高位 需求改善明显价格有所回升（更新版）

（新增图表和市场反应）

路透北京8月1日 - 财新中国制造业PMI在7月继续改善，需求--尤其是外需的好转推动了制造业的进一步扩张，价格水平亦有一定抬升，整体而言，经济仍保持增长动力。

财新/Markit周二联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)7月升至51.1，高于上月和路透调查预估的50.4，并创下四个月高位。

需求明显改善拉动了7月制造业的增长。新订单和新出口订单指数均升至五个月高点，后者还创下2014年9月以来的次高，自上月的50.9大幅回升至53.5，受访厂商普遍反映，市况好转，海外需求强劲。

“7月制造业运行状况进一步改善，暗示经济将保持增长动力。这也意味着金融监管不太可能放松。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

他称，产出和新订单分项指数均从5月低点进一步反弹。投入和出厂价格指数均继续上升，至四个月高点。尽管成品库存仍在收缩区间并续降，但采购数量指数为五个月来最强劲，预示制造业生产未来会温和增长。

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数据公布后，中国股市沪综指.SSEC续升，本地时间上午10：26，上涨0.35%。

Markit提供的新闻稿显示，产出指数升至五个月高点。分类别数据显示，在最近调查期间，消费、投资和中间三大产品类别皆产量上升。就业指数则为10个月最低，月内略逾7%受访厂商报告用工数量下降，当中部分厂商在员工自愿离职后没有填补空缺。

成品库存继续处于50下方，采购库存则重回扩张区间，受访厂商普遍表示，库存上升，反映客户需求转强，厂商致力重建库存。许多受访厂商提到动用原有成品库存交付新订单。

价格方面，投入和出厂价格指数均升至四个月高点，约12%受访厂商反映成本负担加剧。月内三大产品类别的成本负担皆有上升，投资产品类别为首。

值得注意的是，反映制造业者对未来一年产出前景的乐观预期有所减弱，产出预期指数降至11个月最低点，约17%受访厂商预测未来一年产量上升，7%厂商预测产量下降。支撑业界信心的因素包括市况改善、客户需求上升、新产品开发力度加大等预期。

最新出炉的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落，分别降至51.4和54.5，虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）