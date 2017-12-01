财新中国11月制造业PMI降至五个月新低 经营预期指数创纪录低点（更新版）

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路透北京12月1日 - 财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑，并创下五个月新低，其中新订单增速再度放缓，经营预期指数也跌至有纪录以来最低；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。

分析人士认为尽管有一些走软迹象，但结合昨日出炉的官方PMI数据来看，中国经济虽然仍有下行压力，但整体运行依然稳健，四季度经济预计略有降温、但不至于出现二次探底；今年全年经济增速有望高于去年，但2018年增长步伐可能放缓。

财新/Markit周五联合公布，经季节性调整的11月中国制造业采购经理人指数(PMI)降至50.8，低于上月的51.0和路透调查预估中值50.9，为今年6月以来的最低点；但仍是连续六个月处在扩张区间。

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Markit提供的新闻稿显示，产出指数较上月触及的四个月低点回升0.5个点，月内增产的厂商普遍表示原因与新接业务量增长有关。不过，据部分受访厂商反映，环保政策收紧，限制了产出扩张步伐。

“尽管出现一些疲软的迹象，但制造业在11月基本保持稳定。今年四季度，中国经济很可能延续下半年以来的稳定态势。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，预计2017年经济增速将高于去年，不过在2018年可能面临下行的压力。

分项数据显示，11月新订单指数由52.4降至51.8。据反映，在最近调查期间，推动新订单增长的主要因素是客户数量增加和新产品问世。三大市场分类的新业务量皆有增长，增幅领先的是消费产品类。

而出于对环保政策会更加严苛、需求端或相对疲弱的考虑，11月制造业界对未来一年的业务前景信心连续第三个月下降，且降至2012年4月本项调查开始以来的最低点（与2015年11月并列）。不过也有厂商对于新产品开发、公司扩张计划和市场需求预期转强等因素对产出信心保持乐观。

中国工业和信息化部和环境保护部日前联合下发通知，将开展京津冀及周边地区“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季错峰生产工作，石家庄、唐山等部分城市在采暖季钢铁产能限产50%，以推进京津冀及周边地区秋冬季环境空气质量持续改善。

价格方面，11月投入价格指数较上月有所下降，但仍连续第六个月在扩张区间；出厂价格指数较上月略有上升，且为连续六个月在50以上。受访厂商反映称，多种原料价格上扬和环保政策收紧，导致成本上升，约11%受访厂商上调了产品售价，其影响传导至客户。

采购库存与成品库存指数皆环比上升至50附近水准，但前者在50之上，后者略低于50。就业指数环比继续收缩，是由于制造商采取了压缩规模的措施，用工规模进一步下降；供货时间上升，供应商交货速度下降，由于环保督察政策因素，出现物流问题和延误情况。

由于调查样本的不同，财新制造业PMI走势与周四发布的11月官方制造业PMI再度出现背离，后者超预期回升至51.8，尤以生产和新订单指数涨幅明显。分企业规模看，制造业大型企业PMI略微回落至52.9，中型企业PMI为50.5，比上月上升0.7个百分点，重回临界点之上；小型企业PMI为49.8，比上月回升0.8个百分点，抵近临界点。

“（官方制造业）PMI回升超预期，但今年以来多次出现PMI和工业增加值趋势的背离。我们维持四季度经济略有降温判断不变，预计四季度经济增长6.6%-6.7%，增速比三季度回落0.1-0.2个百分点，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇在官方数据点评中称。

中国银行国际金融研究所最新表示，初步预判中国经济明年增长6.7%左右，较今年增速6.8%小幅回落，CPI涨幅升至2%左右，政策取向将保持稳定，货币政策将从此前的稳中偏紧向真正“不紧不松”的中性回归。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）