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财新中国10月PMI持平于上月的51 制造业稳步扩张但成本压力仍大
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2017年11月1日 / 凌晨2点02分 / 1 天前

财新中国10月PMI持平于上月的51 制造业稳步扩张但成本压力仍大

2 分钟阅读

路透北京11月1日 - 财新中国10月制造业PMI持平于上月，连续五个月扩张。分项显示制造业订单有所改善，但生产步伐放缓，价格指数仍处于高位，预示在低库存之下中下游行业未来或面临更大的成本压力。

财新/Markit周三联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)10月为51.0，持平于上月，与路透调查预估中值一致，连续五个月处在扩张区间，为今年6月以来的低点。

“10月份中国制造业稳步扩张，但政府旨在降低污染的严格限产措施，加上相对较低的库存水平，增加了中下游行业企业的成本压力，这可能对未来几个月的生产产生负面影响。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

他指出，尽管新订单指数回升，但产出指数连续第三个月下降，且低于今年前十月的平均水准。投入和出厂价格指数环比均下滑，但仍持于相对较高水平。采购和成品库存指数均仍在萎缩区间。

分项数据显示，10月产出指数自52.1降至50.8，为四个月来最低；新订单和新出口订单指数则双双回升，增速较温和，新订单中，三大市场分类的新业务量皆有增长，增幅领先的是消费产品类。另据受访厂商的报告，海外客户需求增强，支撑了最近出口销售的增长。

价格方面，投入价格指数连续第五个月在扩张区间，虽较上月有所下降但仍持于2011年初以来的相对高位，生产成本上升的原因，普遍与原料涨价以及严格的环保督察政策有关；出厂价格指数亦连续五个月在50之上，据受访厂商反映，生产成本上升，导致部分厂商加价，但市场竞争制约了厂商整体定价力。

采购和成品库存指数均环比上升，但仍在50下方。对于采购库存的减少，受访厂商普遍表示是生产过程中增加了对现有库存的使用；绝大多数（91%）受访厂商表示月内成品库存水平没有变化。

就业指数则继续小幅收缩，多数受访厂商为提升效率而采取减少用工的措施，导致近期用工数量下降。供应商供货时间指数则显示，供应商平均交货速度继续放缓，这种状态目前已经持续14个月。

Markit调查还显示，出于对市场状况好转、新产品问世和公司扩张计划的预期，业界保持对未来12个月制造业产出增长的信心。不过，10月产出预期指数连续第二个月下降，且降至14个月以来的次低点，仅高于今年7月。

周二发布的10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。

中国环境保护部部长李干杰在十九大期间表示，中国生态环境保护任重道远，资源环境承载能力已达到或接近上限，成为中国经济社会可持续发展的重大瓶颈制约，成为全面建成小康社会的明显短板。

中国财新传媒去年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）

发稿 许菁；审校 宿泱韫/曾祥进

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