财新中国1月制造业PMI持平于上月的51.5 制造业运行持续改善

路透北京2月1日 - 财新中国1月制造业PMI指数持平于上月，连续八个月扩张。新业务总量与新出口订单虽有所回落，但仍保持50之上，为产出指数升至13个月最高提供动力，也带动了信心指数升至四个月最高，显示中国制造业整体运行持续改善。

财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的1月中国制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIC=ECI为51.5，持平于上月，略高于路透调查预估中值51.3，为2017年8月以来最高，连续八个月处在扩张区间。

“总体而言，新业务和新出口订单的增长速度较前一个月有所放缓，表明需求略有放缓，随着投入成本和产出价格双双大幅放缓，工业产品价格上行压力明显减轻。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生指出，未来应密切关注需求的稳定性。

他认为，1月PMI指数与前一个月持平，表明制造业运行状况继续以温和的速度增长，产出和就业分项指数继续上升，则反映出生产条件的改善。

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1月份数据显示，中国制造业产出稳步加速增长，连续19个月保持增长，并且创下2016年12月以来最强劲增速。据许多受访厂商反映，需求改善，新业务增加，促使厂商增加产量。新订单总量更是连续19个月保持增长，惟增速温和，较去年12月有所减弱。新增出口销售量的增速也相似地放缓至小幅水平。

分项数据显示，1月新订单指数由上月的53.0降至52.3，新出口订单指数亦小幅下降，但仍保持扩张区间。消费品类别与半成品类别的新业务量皆有所增长，而投资品类别有所下降。产出指数升至13个月最高，受访厂商反映，这是由于新年伊始，新业务增加，促使厂商增加产量。

由于产量的增加，1月采购量也随之增加，为五个月最高；采购库存与产成品库存指数皆较上月出现上升，其中采购库存升至50以上。

价格方面，通胀压力有所减弱。1月投入价格指数降至五个月最低点，出厂价格指数亦降至七个月最低，但二者均为连续八个月保持在50以上。受访厂商普遍表示，主要是原料价格尤其是金属和包装材料的上涨导致成本上升。

就业指数上升至2015年2月以来的最高；在天气恶劣、环保督查影响下，供货时间略有上升，积压工作升至2011年2月以来的最高，主要是由于产量不足，加上存货短缺导致。

出于对新产品发布、促销活动、新的市场推广策略、市况预期改善等因素的乐观预期，制造业界对未来一年的业务前景信心有所增强，超过18%受访厂商预计未来将有更大的产量，产出预期指数为四个月最高。

周三发布的1月官方制造业PMI表现不及预期，降至八个月低点，扩张步伐放缓，这主要受部分行业进入生产淡季影响，非制造业则受益于服务业升温，升至四个月高位，整体看来，当前经济运行保持平稳。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）