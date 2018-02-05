财新中国1月服务业PMI升至54.7创逾五年半最高水准 经济开局良好

路透北京2月5日 - 中国服务业在2018年开局加速扩张，1月财新服务业PMI连续第四个月环比上涨，并创下逾五年半最高水平。综合制造业和服务业数据来看，中国2018年经济运行开局良好，制造业和服务业的经营状况持续改善。

财新/Markit周一联合公布，得益于新订单的增长，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)环比上升0.8个点至54.7，创2012年5月以来最高水准；当月中国综合PMI则上升0.7个点至53.7，为2011年1月以来的最高点。

“1月份财新PMI数据显示，中国经济在2018年开局良好，未来应关注制造业需求的稳定性，以及不断增加的成本对供应商利润的影响。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

钟正生指出，新订单指数继续微升，反映服务业需求稳定，投入价格指数受劳动力成本和原油价格上升影响，创下2012年4月以来最高，不过收费价格指数再度下降，表明服务业者尚未将成本上升压力完全转嫁给消费者。

Markit提供的新闻稿显示，支撑服务业扩张的动力源自新业务量的进一步增长，1月新订单创下2015年5月以来最高，多数受访企业表示与新项目执行、公司扩张、加大力度争取新客户等因素有关。

经营活动与新业务的增长，带动了用工规模的进一步扩张，1月用工增速微升至五个月高位。用工的增加，虽然使一些企业加大力度清理积压业务，但也有部分企业因为新业务量的增加导致积压业务量上升，因此1月的积压工作量结束此前持续四个月的萎缩态势，站在了50之上。

价格方面，由于原料价格、运输费用与薪酬成本的上升等因素影响，1月投入价格指数升至2012年4月以来的高点；收费价格指数仍在扩张区间，但加价幅度放缓至四个月的最低。

由于经营活动与新订单的强劲增长，出于对新项目执行、需求预期好转等因素考虑，本月业界的整体信心普遍乐观，不过，由于部分企业担心未来一年经济形势会有所走弱，1月业界对未来12个月经营前景的预期指数为四个月最低。

上周发布的1月官方制造业PMI表现不及预期，降至八个月低点，扩张步伐放缓，受工人节前返乡、严冬恶劣气候影响，部分行业进入生产淡季，年初PMI通常环比会有回落；但另一方面，分析人士也指出，新出口订单逾一年来首次跌破荣枯线，一定程度反映出人民币升值对出口的不利影响，前景需进一步观察。

财新中国1月制造业PMI指数持平于上月，连续八个月扩张。新业务总量与新出口订单虽有所回落，但仍保持50之上，为产出指数升至13个月最高提供动力，也带动了信心指数升至四个月最高，显示中国制造业整体运行持续改善。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）