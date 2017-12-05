财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点

路透北京12月5日 - 受新订单增长的拉动，中国11月财新服务业PMI继续小幅回升，至三个月高点，显示服务业延续扩张步伐。综合制造业和服务业数据来看，中国四季度经济增速仍平稳，不过应警惕价格上涨带来的通胀压力。

财新/Markit周二联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)上升0.7个点至51.9，上月为51.2；当月中国综合PMI指数亦升至51.6，为今年8月以来的最高点。

“11月份的财新PMI显示，中国经济保持稳定的态势，经济增速尚无明显下滑的危险。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，鉴于物价持续上涨，明年年初中国经济通胀压力可能上升，对此要保持警惕。

他介绍，11月财新服务业新业务指数迅速扩张，投入成本和收费价格亦持续上升。在服务业强劲增长的推动下，财新中国综合PMI指数比上个月高出0.6个百分点。

Markit提供的数据显示，在新业务的强劲增长支撑下，11月新订单的增长速度是8月以来最快的，促进了企业用工规模的扩张。

伴随新项目的开工、业务需求的上升，11月就业指数亦升至三个月高点。受访企业并表示，在过去的15个月增加了用工工资。

也正是在新订单迅速增长的影响下，本月业界对未来12个月经营前景的整体信心的乐观度升至五个月最高，而此前该指数一直低于2005年底以来的平均值。根据调查显示，市场需求上升、新项目和公司改革的预期也在一定程度上推动了经营预期指数的上升，其中有21%的受访者乐观预测明年的经济活动会有所增加。

价格方面，投入成本和产出费用双双上涨。由于原材料、燃料价格上涨、运输费用和用工薪酬成本上升等因素影响，11月投入价格指数升至五个月高点；与此同时收费价格指数亦大幅升至28个月高点，更高的收费也将转嫁给客户更大的成本负担。

此前数据显示，中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。

调查样本的不同，财新制造业PMI走势与11月官方制造业PMI出现背离。财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑至50.8，并创下五个月最低水平，其中新订单增速再度放缓，信心指数也跌至有纪录以来最低水平；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）