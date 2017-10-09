9月财新中国服务业PMI降至21个月新低 综合PMI亦跌至三个月低位（更新版）

路透北京10月9日 - 中国9月财新服务业PMI降至近两年低位，综合了制造业和服务业的指数亦下滑至三个月低点，显示中国经济增长可能在四季度面临一定压力。

财新/Markit周一联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的52.7降至50.6，创下21个月低点。综合PMI指数从8月的52.4降至51.4，为6月以来低位。

“中国经济在三季度基本持稳，但制造业和服务业扩张步伐9月有所放慢，预示经济增长下行压力在四季度可能重新浮现。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示。

他称，服务业新业务增长速度变慢，而投入和收费价格均上升。

Markit提供的数据显示，新业务指数较前月下降，投入价格指数升至三个月高点，收费价格指数则由前月的50下方升至扩张区间。据受访者，工资成本上升和采购价格提高是投入价格上升的主要原因。

经营预期指数降至10个月低点，服务业界对未来一年经营活动的增长前景有所减弱。月内约17%受访企业预期未来12个月经营活动将会扩张，2%企业预测经营收缩。

此前数据显示，中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。

而官方非制造业PMI在上月短暂回落后重新升至较高景气区间，9月环比增2个点至55.4，为2014年5月以来最高点，当时为55.5。随着季节的变化，建筑业进入生产旺季，企业加快施工进度，提升了建筑业景气度。（完）