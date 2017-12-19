金宝汤与好时分别收购健康零食生产商 共押注近60亿美元

路透12月18日 - 金宝汤(Campbell Soup)和好时(Hershey)周一分别公布了收购健康包装零食生产商的交易，规模总计近60亿美元。这是大型美国食品企业试图迎合美国人对健康食品的偏爱而采取的最新行动。

金宝汤(CPB.N)将以48.7亿美元现金收购Cape Cod薯片生产商Snyder‘s-Lance Inc (LNCE.O)，以应对汤类产品销售疲软局面。Snyder‘s-Lance是美国第五大健康风味零食生产商，旗下还拥有Eatsmart蔬菜零食等品牌。

好时(HSY.N)则将出资约9.21亿美元收购Amplify Snack Brands (BETR.N)，后者生产SkinnyPop爆米花和Paqui玉米片。

Snyder‘s-Lance和Amplify Snack的大部分产品宣称不含人工合成原料或反式脂肪，使用无乳奶酪和天然甜味剂，很受千禧世代欢迎。

受潜在交易报导提振，Snyder‘s-Lance股价过去几个交易日上涨。该股周一收涨6.95%至50.04美元，与金宝汤的报价基本一致。

Amplify收涨71.6%至一年多高点。金宝汤和好时股价也上涨。

Euromonitor International的数据显示，预计美国的风味健康零食市场规模为89.5亿美元，过去五年增长近15%。健康甜味零食市场规模103.7亿美元，同比增长20%以上。(完)