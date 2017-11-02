加元汇率：加拿大央行总裁称，油价仍是影响加元汇率的最重要因素

路透渥太华11月1日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三表示，尽管货币政策决定对加元有影响，但长期而言油价对汇率产生的影响最大。

波洛兹在第二天向议员做证词陈述时表示，今年稍早由于对加息预期升温，加元汇率显然非常强；但随着难以持续的经济快速增长势头减退，加元也渐渐贬值。

波洛兹指出，尽管长期而言加元和油价之间存在非常密切的关联，但这种关联有时也会因其他因素的影响而出现偏差，比如利率因素。

“任何时候加拿大和美国利率差异都是影响加元汇率的一个重要因素，”波洛兹称。

“如果利率维持不变，那么油价的作用将最大。但如果油价不变，则利率预期对汇率的影响最大。”波洛兹说。

加拿大央行上次升息后的七周内，加元是10国集团(G10)货币中表现最疲弱的。一些策略师表示，加拿大央行使今年进行更多升息的预期降温后，加元将进一步下跌。

加拿大央行最近几周基调更为鸽派，已经抑制关于其12月再次升息的预期，很多分析师现在预计加拿大央行2018年之前将按兵不动。

波洛兹还重申，今年稍早升息两次后，很多因素将促使央行谨慎对待未来的升息行动。

波洛兹称，围绕重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)的不确定性，促使企业将投资决定推迟至将来，而非现在。(完) (编译 李爽/杜明霞；审校 张若琪/戴素萍)