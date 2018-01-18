焦点：加拿大央行一如预期升息 NAFTA阴云令声明基调偏鸽派

路透渥太华1月17日 - 加拿大央行周三一如预期升息，因就业增长和通胀回升盖过了北美自由贸易协定(NAFTA)前景的不确定性，但央行总裁承认升息决定并不是没有经过三思的。

这是加拿大央行七个月来第三次升息，使短期借贷成本升至2009年以来最高水平。不过，央行对北美自由贸易协定(NAFTA)前景持谨慎态度，使此次升息的基调偏鸽派，与很多分析师的预期一致。

“我们做出这个决定，并不是不假思索就认为是时候调整利率了。对此我们经过了再三的讨论。我们不是在争论，而是在讨论利弊...笼罩在我们讨论以及预估之上的阴云就是NAFTA。”央行总裁波洛兹在记者会上表示。

央行指出，尽管有理据证明可能需要进一步升息，但仍需在一定程度上继续保持宽松货币政策，以使经济成长和通胀保持在最佳状态，这暗示决策者将不急于上调利率至更正常的水准，此前央行因应金融危机将利率下调至历史低位。

加拿大央行对加国经济增长前景总体持乐观态度，但指出，NAFTA未来的命运是经济面临的最重大风险。美国总统特朗普之前威胁可能会退出该协定。

升息后，加元小跌，因投资人意识到市场消化的加息幅度和速度，可能比央行预想的更为超前了。

“看来加拿大央行倾向更偏鸽派的立场，且明显强调了对NAFTA的担忧。这使市场消化的升息受到了一定的质疑，”RBC Capital Markets首席汇市策略师Adam Cole称。

此次升息表明，加拿大央行认为近期出炉的数据超出其预期，通胀接近其设定的2%目标，经济实现全产能，不存在产出缺口。

加拿大央行表示，贸易不确定性预计将在2019年底前令投资减少约2%，而美国税改将令投资再减少0.5%，因企业可能趁美国下调企业税之机，决定将投资支出从加拿大调往美国。

**上调经济成长和通胀预估**

“尽管经济前景预计将为未来一段时间里继续升息提供理据，但可能仍需要在一定程度上保持宽松货币政策，以使经济继续以接近趋势增长率的速度增长，使通胀保持在目标水平，”加拿大央行表示。

央行还指出，趋势增长率在不断提高，这给加国经济提供了在不触发通胀的情况增长的更大空间，这降低了升息的必要性。

加拿大央行上调了2018年国内生产总值(GDP)增长和通胀预期，称因消费支出和住宅投资强于预期。央行还指出，企业投资和出口预计将继续给未来增长作出更大的贡献。

尽管招聘强劲和消费者信心增强继续带动经济成长，但升息和抵押贷款条例改变可能压制消费和住宅投资，央行指出。

加拿大央行维持第四季经济成长预估为2.5%，预计今年首季成长2.5%，将2018年成长预估由2.1%上调至2.2%，明年预估由1.5%上调至1.6%。

加拿大央行将今年通胀均值预估由1.7%上调至2.0%，维持明年预估在2.1%。(完)