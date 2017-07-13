焦点：加拿大央行如预期加息25个基点 分析师预计仍将进一步提升利率

路透渥太华7月12日 - 加拿大央行周三近七年来首次升息，指因对经济前景有信心，且需忽略通胀疲弱的影响，但表示，将等待更多的经济数据再决定下一步举措。

加拿大央行成为步美国联邦储备委员会(FED/美联储)后尘，撤走一些2007-2009金融危机后向全球经济注入的货币刺激举措的第一家主要央行。市场已普遍预计加拿大央行今日会升息。

经济学家称，央行的声明暗示，2017年将至少再进行一次25个基点的升息，如果经济增长继续达到预期，之后将可能继续缓慢升息。

“我认为加拿大央行今天干得漂亮，他们升息了，他们没有承诺今年再升息，但他们普遍看好经济，这预示着今年还有一次升息，” Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

在这次升息后，央行的官方利率仍处于较低水平的0.75%，加元受提振升至10个月高位。

自金融危机以来，实施多年的超低利率刺激了借款风潮，帮助近年来加拿大家庭债务达到历史最高水平，助涨了楼市的快速发展，但近期楼市开始降温。

央行在一并发表的货币政策报告中称，楼市活动已经减弱，主要因为多伦多和周边地区二手房市场销量大幅下降。

央行多次警告巨量的消费者债务会带来脆弱性，但因油价下跌影响到主要依赖能源的加拿大经济，央行不得不在2015年两次下调利率。

**升息对未来通胀的作用滞后**

加拿大央行暗示不希望沿着一个预先设置好的路径升息。央行今日的升息决定凸显出决策者认为升息行动对未来通胀的作用滞后。

加拿大央行总裁波洛兹表示，我们今天采取的任何行动将只会对未来18-24个月的通胀产生巨大影响。

在被问及升息是否是撤走政策支持或开始收紧政策周期的一部分时，波洛兹说，“没有一个简单的答案”，最重要的一点是，经济显然不再需要我们之前给予的那么大规模的刺激了。

央行的政策声明称，“进一步将隔夜利率调整至目标水平，将受未来数据的指引，因数据将提供有关通胀前景的信息，同时，央行还将谨记不确定性和金融系统的脆弱性仍然存在。”

央行承认在低通胀环境下升息存在矛盾，称将继续分析短期价格波动，“以决定在多大程度上忽略其影响是仍然合适的”，央行指出，像电费退费等临时性因素抑制了价格上涨。

央行称，预计通胀将在明年中回升至接近2%，但全球的结构性因素可能会助涨加拿大的低通胀。

央行提高了今明两年的经济增长预估，但下调了2019年的增长预估，预计今年底前后产能缺口将会消失，早于4月时的预估。央行预计2017年经济增长2.8%，2018年增长2.0%，高于三个月前预计的2.6%和1.9%。(完)