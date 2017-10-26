（更正）焦点：加拿大央行如预期维持利率不变，指未来调整利率时将谨慎行事

（更正：因中文译文有误，第一段删除“一如预期”后的多余文字“升息”）

资料图片：2015年1月，加拿大元硬币。REUTERS/Mark Blinch

路透渥太华10月25日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率不变，称尽管随着时间的推移对货币刺激的要求可能减少，但鉴于经济面临的风险和不确定性，央行在作未来调整时将会“谨慎行事”。

央行在鸽派的政策声明中强调了，重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)带来“巨大不确定性”。央行称，加国经济运行接近趋势水平，但薪资和其它数据显示就业市场仍存在闲置。

在7月和9月连续两次会议加息后，央行今日表现出的谨慎基调拖累加元大跌。对加拿大央行12月加息的押注也降至不到30%，声明发布前为37%。

加元兑美元大跌逾1美分，触及8月15日来最低的1.2775加元或0.7828美元。

“我们之前认为下一次加息可能在1月，但目前看可能危险了，我们可能将下一次加息时机预期进一步推迟至明年晚些时候，”BMO Capital Markets高级分析师Sal Guatieri表示。

**声明两次提及加元强劲**

央行在政策声明中两次提到加元走强，称通胀明年升至2%的时间要比之前预计的略晚一些，出口增长也将略微放缓，因加元近期升值。

加拿大央行指出，加元升值对通胀的影响预计将会增强，最大影响是明年第二季给通胀带来0.5个百分点的拖累。

央行称，出口支出较过去放缓，因加元走强；仍预计出口将给GDP增长作出较大贡献。

“尽管随着时间的推移，对货币刺激政策的要求可能减少，但央行管理委员会未来调整政策利率时将会谨慎行事，”加拿大央行在声明中表示。

央行在季度货币政策报告中指出，经济活动预计仍将接近全产能，且“时不时会略高于”该水准，主要看经济供应面的发展。

央行强调了美国贸易保护主义带来的风险，这可能促使企业增加海外生产，殃及出口和企业投资。

“利率调整立场有所软化，部分反映出对重新磋商NAFTA的担忧，其次是对加元升值的担忧，”Capital Economics高级分析师David Madani在一份研究报告中指出，并称预计今年不会再加息。

加拿大央行表示，近期收紧抵押贷款规定会打压楼市活动，并警告多伦多和温哥华房价下滑会浇灭这些地区住宅投资和消费的热情，对加拿大其他地区也会有“一定的直接影响”。

加拿大央行还将第三季成长年率预估从2.0%下调至1.8%，预计第四季成长2.5%；将2017年成长预估从2.8%上调至3.1%，明年预估从2.0%上调至2.1%。(完)