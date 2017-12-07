焦点：加拿大央行如预期维持利率不变 对下次加息时机三缄其口

路透渥太华12月6日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率不变，且声明基调谨慎，不过，央行表示在就业市场闲置不断减少以及有通胀压力迹象的背景下，可能需要进一步加息。

资料图片：2015年1月，多伦多， 加拿大元硬币。REUTERS/Mark Blinch

在加拿大公布了非常强劲的就业数据后，央行今日声明的基调要比预期更为鸽派，并未暗示下一次升息的时机，令早至1月就将再度加息的预期降温，加元应声走软。

央行维持官方隔夜利率在1%，指出，“尽管随着时间的推移可能需要加息，但管委会将继续谨慎行事，由未来的数据来判断经济对利率的敏感度、经济产能的发展、薪资增长和通胀的动能。”

“我认为总的来说，他们最为关注的还是在不确定性...所以他们没有提供短期内加息的线索，这向市场传递出强烈的信号，即在北美自由贸易协定(NAFTA)等其他相关风险进一步明确前，他们不会轻举妄动，”加拿大丰业银行旗下Capital Markets Economics主管Derek Holt表示。

尽管央行维持了在7月和9月加息后，可能会进一步行动的预警，但指出存在贸易和其他地缘政治发展的不确定性。

分析师担心北美自由贸易协定(NAFTA)被废，可能损及加拿大由出口驱动的经济。美国总统特朗普目标将该协定改头换面，而加拿大约75%的出口是输往美国。

投资人对明年年初加拿大加息的预期降温，加元兑美元跌至1.2777加元或0.7827美元，利率决定发布前报1.2664加元。

**央行称就业市场仍有闲置**

加拿大11月就业增长意外强劲，失业率降至2008年2月来最低的5.9%，但央行表示，其他指标显示就业市场仍存闲置，尽管正在逐步消退。

“他们这么不看重近期就业数据改善，有些令人意外，”道明证券高级利率策略师Andrew Kelvin表示。

加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley表示，如果到明年第二季，经济数据都足够强劲，央行将恢复加息。

央行表示，近期加拿大数据符合央行10月的预估，但指出通胀已经略高于预期水准，并将在短期内继续受到临时性因素提振，特别是汽油价格。近几个月核心通胀指标已小涨，反映经济中的闲置继续被吸收。

央行还指出，企业投资继续给经济成长作出贡献；数据中能看到越来越多的公共基建支出。

加拿大央行称，第三季出口降幅超过预期，但最新贸易数据支持了出口将恢复增长的预期。楼市继续降温，一如预期。(完)