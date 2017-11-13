焦点：加元与原油料不再紧密连动 因对加拿大能源投资生疑

路透多伦多11月10日 - 分析师和策略师表示，即使在利率前景尘埃落定的情况下，加元也不太可能和油价再次紧密连动，因原油交易已远远达不到影响加拿大能源业投资所需的水准。

资料图片：2015年1月，加拿大多伦多，加元硬币。REUTERS/Mark Blinch

加元CAD=是所谓的“石油货币”，以前一直与油价涨跌方向一致；原油是加拿大主要出口商品之一。

但在加拿大央行于7月和9月升息后，两者之间的连动性在最近几个月呈现反向关系。这两次升息是2010年以来的首次行动，央行之后还削弱了今年进一步升息的预期。

外界普遍预期升息路径将较为缓慢，且加拿大和美国债券之间的利差在一段震荡期后企稳。

策略师表示，这并不意谓着油价之后将继续推动加元。

“出现非常大的灰色区域，在这个区域中，油价上涨并未真正激发重大的新投资，”RBC Capital Markets加拿大固定收益和汇市策略主管Mark Chandler表示，“而且...油价跌至非常低的水准也确实没有导致(投资)进一步削减。”

这种变化还可能使油价对加拿大经济增长前景的影响减弱。

油价2014年重挫后，加拿大能源行业的投资已经缩减，而油砂项目前期成本很高。

Chandler表示，油价需要升至每桶70美元之上，才能推动加元汇率。

美国原油期货本周达到每桶近58美元，创逾两年高位，受中东紧张情势升温地提振。

油价上涨可能会鼓励美国页岩油生产商增加产量，促进风电、太阳能等替代能源投资增加。

“过去每当油价上涨时，交易员就会推测未来产量增加，进而推动加元上涨，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称。

“而如今...油价上涨最终可能加速绿色能源革命，推动未来油价走低。”

就在石油货币的光环消退之际，根据油价预测加元汇率这一策略的效果也因为美国逐渐成为石油净出口国而打了折扣。

“油价、美元和加元之间的联动关系已经变得更加复，”Cambridge Global Payments全球市场策略主管Karl Schamotta表示。

加元与原油价格三个月滚动相关性： reut.rs/2zTiHQn （完）