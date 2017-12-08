调查：一旦北美自贸协定的相关不确定性解除 加元料将上涨

路透多伦多12月7日 - 路透调查显示，加元在未来一年料将走强，因预计围绕贸易的不确定性将解除，并且经济改善将刺激通胀，这些都将促使加拿大央行重启升息。

加元兑美元周四报约1.28加元。路透在12月4-6日对逾40位分析师进行的调查显示，加元兑美元一个月后料报1.27加元，12个月后料攀升到1.25加元，与一个月前的调查结果持平。

“我认为加拿大经济的发展整体看非常有成就，”瑞信驻纽约的汇市策略部主管Alvise Marino说道，他对于加元兑美元12个月后的估值属于最强劲的那档，预计升至1.20加元。“就业报告反映出薪资上涨压力，预示着通胀方面最终将出现上涨。”

加拿大11月新增近8万个就业岗位，远超分析师预期。

加拿大央行在今年7月和9月升息后，最近几个月已对经济前景转为更加谨慎。央行在周三的会议上维持利率不变，对于下一次的升息时机也没给出什么线索，指出围绕贸易存在不确定性。

“我们的确认为（北美自贸协定相关不确定性）正给政策决定过程造成非常大的影响，”道明证券的资深汇市分析师Mazen Issa说道，“这或许让央行按兵不动，直到在贸易方面有更多的澄清。”（完）