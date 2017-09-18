加拿大家庭债务与收入比创纪录高位 消费者面临更高的利息支出

路透渥太华9月15日 - 随着消费者的耐用品支出增加，加拿大第二季家庭债务与收入之比触及纪录，预示随着利率上升，未来经济将面临的挑战。

加拿大统计局周五称，债务与可支配收入比从第一季下修后的166.6%升至167.8%，意味着加拿大人每1加元收入，就对应着1.68加元债务。

虽然报告没反映加拿大央行7月和9月升息的影响，但经济分析师和决策者正在密切关注，高债务消费者能否承受较高的利息支出。

“这显然证明债务水平仍然高企，而且稍微上升。这将继续是加拿大经济的弱点，”加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley称。

Ferley称，虽然利率上升可能抑制当前强劲的消费者支出，令部分借款人受阻，但大多数家庭应当能应对。

其他人士则担心，如果借贷继续超过薪资增长速度，那么形势可能会更加严峻。

“加拿大民众状况依然‘停滞不前’，有可能达到他们再也不能管理债务支付的临界水平，”Credit Counselling Society总裁Scott Hannah称。

第二季家庭债务经季节调整后为289亿加元(238亿美元)，高于前季的254亿加元。

虽然抵押贷款在家庭债务中占到一半以上，但购房贷款却从192亿加元降至165亿加元，为2016年第三季以来首次下降。

Ferley称，由于价格上涨，购房贷款下降有助于解决部分支付能力问题。(完)