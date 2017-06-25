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加拿大利率：低通胀有些棘手，但不会动摇加拿大央行的强硬立场
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2017年6月25日 / 晚上11点21分 / 1 个月前

加拿大利率：低通胀有些棘手，但不会动摇加拿大央行的强硬立场

路透新闻部

1 分钟阅读

路透渥太华6月23日 - 加拿大周五公布的通胀数据意外放缓，使得加拿大央行难以为未来一两个月加息找到理据，但分析师预计决策者将维持强硬立场，因担心利率保持在低位的时间太长。

尽管加拿大央行高级官员上周改变论调，明显表明加息临近，但5月整体消费者物价指数(CPI)较上年同期增幅降至1.3%，物价压力仍低于央行2%的通胀目标。

不过分析师预计该央行将追随美国联邦储备理事会(美联储，FED)的步伐，在通胀表明有必要收紧政策之前就加息--即便这样的做法与他们以通胀为目标的使命相悖。

“我认为对他们来说这是个难题，”加拿大皇家银行加拿大固定收益和汇率策略部主管Mark Chandler表示。

随着美联储和英国央行等国家央行都收紧政策或偏向于加息，Chandler认为，全球决策者都在对他们的担忧做出回应，他们都担心低利率或许已经导致金融不稳定。

虽然市场预期年底前会加息一次，但周五公布的疲弱通胀数据令6月升息几率从报告前的35%降至22%。加拿大央行自2015年以来维持利率在0.50%不变。

CIBC Capital Markets经济分析师Nick Exarhos预计，10月和2018年初各加息一次。

虽然核心通胀数据以及加拿大央行看重的三项通胀指标均低迷，但Exarhos称服务业通胀接近2%或2.5%，显示出加拿大制造的价格力道。

但并非所有人均预期2017年会加息。决策者暗示会收紧政策，但不愿过于冒险，等待通胀回升后才会真正采取行动。

“我们认为他们会等待，但立场偏于鹰派，”美银美林加拿大-墨西哥经济主管Carlos Capistran表示，“他们现在做双向选择，而不会损坏自己的信誉。”(完) (编译 李爽/张荻； 审校 戴素萍/许娜)

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