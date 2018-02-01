综述：加拿大11月GDP加速增长 预示该国央行有望在不久后再度升息

路透渥太华1月31日 - 加拿大经济在11月以六个月来最快的速度增长，包括制造业在内的多个行业的活动普遍扩张，从而使得加拿大央行有望在不久后再度升息。

加拿大统计局周三公布，11月国内生产总值(GDP)较前月增长0.4%，与经济分析师的预测相符，创下2017年5月以来的最大增幅。10月GDP为持平。

油气开采、零售及房地产行业增长，也为11月经济增长作出了贡献。数据公布后，加元兑美元扩大涨势。

分析师称，该报告表明加拿大第四季经济有望增长2%左右。虽然这将低于加拿大央行预估的增长2.5%，但对加拿大经济而言仍会是表现强劲的一年。

经济扩张料将促使央行未来几个月再度升息，市场已完全消化5月前再一次升息的预期。自去年7月以来央行已升息三次。

加拿大皇家银行的加拿大固定收益及汇市策略主管Mark Chandler表示，由于经济运转接近调动全部产能，加拿大央行毋须看到增长率达到3%或4%，就能继续紧缩的政策路径。

Chandler预计央行在3月的下次会议上将维持利率不变，4月将再升息。

11月的经济增长的情况相当普遍，商品生产行业以增长0.8%领跑。而受到车辆和零部件生产增加的扶助，制造业跳增1.8%，创2014年2月以来最大增幅。

油气开采行业增长1.6%，在9月中旬开始的检修结束后，一些设施的产能持续恢复至正常水平。

服务行业方面，房地产增长0.4%，中介和经纪人的活动连续四个月上升，安大略省和阿尔伯塔省的房屋销售增加。

但房地产行业仍不及2017年3月的水平，当时正值安省政府出台多项举措为多伦多和周边地区楼市降温的前夕。

零售业增长0.6%，黑色星期五的促销活动提振了电子产品、家用电器和服装的销售。

加拿大统计局周三公布，12月工业产品价格较前月下滑0.1%，因能源和油品价格下滑。11月时为上升1.4%。(完)