加拿大经济：12月零售销售意外下滑，恐使第四季经济增长不如预估

路透渥太华2月22日 - 加拿大12月零售销售意外下滑，因电子产品零售商销售下降，抵消了新车购买的增长，恐使第四季经济增长低于央行的预测。

加拿大统计局周四公布的数据显示12月零售销售较11月下滑了0.8%，这让原本预期上升0.2%的分析师感到意外。12月零售销售创2016年3月以来最大降幅；以销售量计，12月零售销售亦下滑0.8%。

电子产品和家电零售店的销售减少9.1%，回吐了11月在黑色星期五促销带动下的部分涨幅。黑色星期五在美国感恩节假期的后一天，那时的买气对加拿大零售商来说已越来越重要。

零售销售下滑的情况普遍，在11个分项当中，有六项销售下滑，包括普通商品零售店销售减少5.3%。

分析师表示，这个令人失望的数据使得人们预计第四季经济可能增长约2%，不及加拿大央行预期的增长2.5%。加拿大统计局将于下周公布第四季经济成长数据。

分析师表示，经济成长可能逊于预期，这或许将使央行对进一步升息保持谨慎，并巩固了央行将在3月会议上维持利率不变的预期。

“不要指望完全依赖数据表现的加拿大央行会很快调整其鸽派措辞，因为其需要一系列令人意外的乐观数据才能使(总裁)波洛兹再次明确地偏向鹰派，”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师Fred Demers在报告中写道。

零售销售报告公布后不久，加元兑美元跌至两个月低位。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 张荻/徐文焰)