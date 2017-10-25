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加拿大政府公布预算赤字小于预期 强调经济成长强劲
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2017年10月25日 / 凌晨1点41分 / 1 天前

加拿大政府公布预算赤字小于预期 强调经济成长强劲

1 分钟阅读

路透渥太华10月24日 - 加拿大自由党政府周二公布的最新财政数据显示，预算赤字小于预期，同时政府大力推动针对家庭的进一步刺激性支出。不过政府预测，预算在未来五年里不会回归收支平衡。

财长摩尔诺(Bill Morneau)表示，经济成长强于预期证明，在加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)意外赢得大选后的两年时间里，政府的赤字性支出政策卓有成效。

预计今年财政赤字将从3月时预估的285亿加元减少至199亿加元，但这其中包含政府的财政拨备从30亿加元调整至15亿加元。

赤字料将进一步下降，明年达到186亿美元，到五年预算规划期末的2022-23年度降至125亿加元。这其中包含每年30亿加元的财政拨备，经济分析师认为这样规模的风险调整是比较审慎的。

摩尔诺最新公布的财政数据对金融市场几无影响，但新增财政刺激可能为加拿大央行继续加息赢得更大空间，尽管外界预测央行在周三的政策会议上不会行动。

“这似乎是将货币政策的责任分拆给联邦政府以财政刺激的方式实现，”Viewpoint Investment Partners合伙人Scott Smith说。“如果能够克服困难，这将是一条很好的策略...但如果涉及货币政策或是财政政策的任何一环连接不够顺畅，挑战就会随之而来。”

摩尔诺表示，从明年7月开始，政府会通过与通胀指数挂钩的办法提高儿童福利支出，这将在五年内增加56亿加元支出。政府同时还加大对低收入劳动者的减税力度。

他预测2018年和2019年国内生产总值(GDP)增长料分别放缓至1.8%和1.6%。预计今年为3.1%。

赤字减少再加上经济成长，将会使今年的债务与GDP之比由2016-2017年度的31.2%降低至30.5%，并继续降低到2022-23年度的28.5%，好于七国集团(G7)的多数国家。(完)

编译 郑茵 审校 许娜

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