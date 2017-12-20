调查：加拿大2018年房价料将降温 受抵押贷款新规及升息影响

路透渥太华12月20日 - 一项路透调查显示，由于更严格的抵押贷款规定生效，且利率料将进一步调升，原先由宽松信贷推升的房市料受打击，加拿大房价明年料将明显降温。

尽管在近期地方政府抑制房市热度的努力下，多伦多及温哥华房价预料也将放缓，但预计仍将较全国房价更强劲。

加拿大更加严格的抵押贷款新规明年初将生效，且央行料将进一步升息，经济分析师正密切关注背负债务的消费者如何适应这些情况。

根据路透对分析师的调查，明年加拿大房价料仅上升1.9%，小于今年的预估涨幅8.5%。之后房价涨幅料小幅扩大，2019年料为2.6%。

分析师表示，加拿大金融监管机构推出的抵押贷款新规，可能对几个房价最高的市场影响最大。

“这一规则调整将产生重要影响，但主要集中在多伦多和温哥华等房价较高的市场，”TD Bank资深分析师Michael Dolega称。

Dolega称，该规则对不列颠哥伦比亚省的影响可能被降低，因该省有大量不受规则调整影响的信用合作社。

多伦多2018年房价增幅料放缓至2.0%，2019年将微升至3.0%。

多伦多房价在今年初创下逾30%的同比涨幅后已经回落，因安大略省政府在4月宣布了多项措施以使需求降温，其中包括对外国买家征税。

温哥华虽在去年对外国买家征税，但明年房价料上涨6.0%，2019年房价增幅或将放缓至4.6%。(完)