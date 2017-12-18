焦点：加拿大产油商已无计可施 管线和铁路运能统统饱和

路透阿尔伯塔省卡尔加里/纽约12月18日 - 随着管线以及铁路运能的饱和，加拿大产油商用尽了在市场上出售原油的办法，导致其原油价格跌至四年低位，加大了油企至少到2019年底都得贱卖原油的风险。

资料图片：2016年11月，加拿大阿尔伯塔省，储油设施。REUTERS/Chris Helgren

这将压低油砂业的利润率，而这一行业原本就已经因为与美国页岩油的竞争而举步维艰，页岩油更便宜而且供应充足。一些外资石油巨头已经放弃加拿大油砂，转去投资更有利可图的美国页岩油题材，仅今年一年便出售逾230亿美元的加拿大资产。

加拿大油砂产量仍在增长，但前提是在建项目能够完成，而且较小规模的扩张也都上线。油企并未启动大型新项目，因为油价站不上50美元，建立新项目根本无法获利。

较深的贴水意味着，从价格角度看，明年加拿大产油商的日子还会和2017年一样不好过，即便国际原油价格已经走强也无济于事。

“我们看到供应在积累，而且明年会变得更糟。我们正在向一个本就受抑的出口系统增添越来越多的压力，”Wood Mackenzie分析师Mark Oberstoetter称。

加拿大西部的原油储存量已经触及纪录高位，其重油交投价格较美国原油期货的贴水接近2013年12月以来最阔，受到供应增加以及上个月TransCanada Corp (TRP.TO)旗下Keystone出口管线泄漏影响。

加拿大重质原油较西德克萨斯中质油(WTI)贴水一度走阔至每桶28美元，导致加拿大原油价格跌至每桶不到30美元。

有交易商和分析师预期，随着原油供应上升，2018年该贴水将宽于今年迄今的均值--贴水12美元。

加拿大皇家银行资本市场预计，该国2018年油砂日产量将增长31.5万桶，2019年日产量增长18万桶，至每日320万桶，该银行认为增长“史无前例”，并称明年初出口将大幅超过管道输送能力。

加皇把2018和2019年加拿大重质原油基准价(Western Canada Select,WCS)贴水幅度预估均提高3.50美元，分别来到每桶贴水15.50和17.50美元。

Shorcan Energy的经纪员预计，2018年WCS较WTI贴水将达每桶20.45美元。

**“受铁路左右”**

阿尔伯塔省的生产商寄望通过铁路向市场运送原油，但铁路公司却不愿进行扩大运能的投资，因担忧对铁路服务的需求增加只是暂时的。

铁路公司过去投资扩大运能时曾亏损，在2014年油价崩跌和新输油管线投入使用时，石油行业对铁路服务的需求下降。

出口管线的运营已经接近极限，提议中的新项目，比如TransCanada旗下的Keystone XL管线以及Kinder Morgan Canada(KML.TO)的Trans Mountain管线扩建项目，因监管延迟和环保方面的激烈反对而遇阻。Enbridge(ENB.TO)的Line 3更新项目在2019年底完成之前，预计不会有新的出口管线建成。

“加拿大产油商现在受铁路运力左右，因当前输油管线接近以全部运能运行，同时随着传统油砂项目增加，产量还在继续增长，”RBC Capital Markets的能源策略主管Michael Tran表示。

“由于缺乏向外的管线运能，这凸显出加拿大能源行业有多脆弱。”

**铁路业者意愿低落**

一些大型油砂生产商如Suncor及Imperial Oil (IMO.TO)等拥有炼油厂，使之得以用较高的炼油利润来抵御低原油价格。包括MEG Energy (MEG.TO)及Pengrowth Energy (PGF.TO)等规模较小的生产商则是已经采取财务对冲，以限制不断扩大的WCS价差曝险。

Cenovus Energy (CVE.TO)拥有亚伯达省埃德蒙顿附近77,000桶/日的Bruderheim铁路输油站，同时也租赁其自身的铁路车辆，以确保在运输石油上拥有多重选项。

两名行业消息人士称，Canadian Pacific Railway (CP.TO)目前正要求货主锁定至少一年的托运合约。

消息人士补充称，铁路业者对于逐月签约运输现货原油的意愿低落，甚至毫无兴趣。

Canadian Pacific Railway的一名发言人并未就合约事宜的置评请求做出回应。

交易商及生产商不愿签署长期铁路运输合约，铁路运输的成本要高于输油管。两名消息人士称，利用火车将加拿大原油输至美国墨西哥湾的成本为每桶约10-12美元，输油管的成本则为每桶约8美元。

三名消息人士指出，加国另一家主要铁路运输业者Canadian National Railway Co (CNR.TO)已经向货主表示，在2018年第二季之前，将不会提供更多运输原油的空间。

Canadian National Railway的发言人Patrick Waldron表示，公司目前正着重于出口谷物的运输。(完)