综述：加拿大第三季经济放缓但11月就业大增 央行有望再度升息

路透渥太华12月1日 - 加拿大经济在上半年一片火热后于第三季放缓，受出口下滑拖累；不过，上月招聘活动及薪资增势加速，或为该国央行不久后再度升息提供理由。

2017年10月6日，加拿大奥克维尔，消费者在一家Sears门店购物。REUTERS/Mark Blinch

加拿大统计局周五表示，11月新增就业岗位79,500个，胜过预期；失业率为5.9%，创下2008年2月以来的最低；就业参与率则持平。

“这是又一个让人兴奋的就业报告，”BMO Capital Markets资深经济分析师Sal Guatieri称。

Guatieri称，“对于加拿大央行而言，这无疑意味着经济形势相当不错，就业岗位亦增加了不少，”这可能使该央行在下周会议后发表更为乐观的声明。

受该数据影响，加元兑美元录得了近三个月来的最大涨幅，股市则持稳。

尽管外界大都预期央行在今年两度升息后，12月6日料将维持利率不变，但最快1月升息的可能性升至61.5%。

这也使得下周进行年内第三度升息的可能性从数据公布前的20.2%升至27.6%。

“这的确让人更加认为短期内升息次数要比原先所预期的来得多，”多伦多道明银行资深分析师Michael Dolega表示。

平均时薪同比升幅加速至2.7%，为2016年4月以来最佳。加拿大央行曾指出薪资是其考量未来政策决议时的一大因素。

加拿大劳动市场逾一年来非常活跃，自去年11月以来在全职就业的带动下新增39万个工作岗位。上个月的增长则是受到制造业和贸易行业增聘员工所带动。

就业数据比另外发布的GDP更引人关注。GDP数据显示，加拿大第三季经济环比年率为增长1.7%。

此前市场预期加拿大经济经过上半年的增长后将有所放缓。今年上半年加拿大经济增长在七国集团(G7)中处于领先地位。

出口是主要拖累，汽车和零部件出口下滑。楼市也对增长构成压力，部分反映了转售活动的放缓。

9月GDP增幅好于预估，上升了0.2%，表明进入第四季时具有动能，第四季料将比较强劲。

另有Markit公布的数据显示，加拿大11月制造业活动增速变化不大，因新订单和就业虽更为强健，但其作用被生产放缓所抵消。(完)