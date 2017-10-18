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调查：加拿大经济增速将放缓 但今年料再次加息
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#国际财经
2017年10月18日 / 凌晨4点29分 / 4 天前

调查：加拿大经济增速将放缓 但今年料再次加息

1 分钟阅读

路透班加罗尔10月17日 - 路透对分析师的调查显示，加拿大经济上半年的强劲增长势头料将在未来几个月内放缓，但并不足以阻止加拿大央行年底前实施第三次加息。

加拿大经济上半年增速为2002年以来最快，但7月份增长陷入停滞。路透对40多位分析师的调查结果认为，加拿大第三季年化增长率将从第二季的近六年高点4.5%降至2.2%。

不过分析师预计今明两年加拿大经济增长率分别为3.0%和2.1%，高于7月调查中预计的2.6%和2.0%，符合国际货币基金组织(IMF)的最新预期。

RBC Capital Markets的Josh Nye表示：“经济十分接近马力全开，我们认为加拿大央行今年晚些时候将继续逐步取消宽松措施。”

最新路透调查的预期中值显示，12月加拿大央行隔夜拆款利率将上调25个基点至1.25%。只有两家预测机构预计央行将在10月25日的议息会议上加息。

受访者的预测中值为，加拿大央行在10月和12月会议上加息的可能性分别为20%和51%。市场目前的预期分别为21%和48%。

分析师对加拿大央行的政策路径抱有信心，但表示仍存在多重风险，包括通胀低迷、出口数据令人失望、以及北美自由贸易协定(NAFTA)前景难料。(完)

编译 王灿；审校 徐文焰

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