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加拿大股市：收低，受累于银行股和矿业股走低
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2017年12月5日 / 晚上10点42分 / 更新于 15 小时前

加拿大股市：收低，受累于银行股和矿业股走低

1 分钟阅读

路透多伦多12月5日 - 加拿大指标股指周二下跌，银行股在财报季末回落，矿业股也因铜价和金价触及两个月低位而承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低53.35点，或0.33%，报15,915.68点。10大类股中有七大类股收跌，下跌股与上涨股数量之比为近2比1。

权重金融板块下挫0.5%，多伦多道明银行跌1.3%至72.43加元。规模较小的银行龙顺银行跌7.9%至56加元。

原材料板块下挫1%，铜、镍和锌等基本金属矿商股价因大宗商品价格下跌而重挫。原材料板块包括贵金属和基本金属矿商、以及化肥企业在内。

First Quantum Minerals跌4.5%至14.56加元，Teck Resources跌2.9%至28.99加元，因铜价创两年来最大跌幅，并触及两个月低位。

金矿股亦下滑，Goldcorp跌2.2%至15.61加元，巴里克黄金跌0.9%至17.51加元，因金价下跌1%至两个月低位。

权重能源板块几无变动，Kinder Morgan Canada跌2.6%至16.61加元，该公司周一晚称旗下Trans Mountain油管可能将推迟到2020年9月以后才开始进行扩充。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)

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