加拿大向WTO投诉美国 美国称加拿大是在为中国作嫁衣裳

路透日内瓦1月10日 - 世界贸易组织(WTO)周三表示，加拿大对美国发起广泛的贸易投诉。美国表示这不仅会损及加拿大自身利益，而且会为中国作嫁衣裳。

加拿大的投诉基于近200个案例，对美国使用的反倾销和反补贴关税发起挑战。加拿大声称美国在这些案例中存在错误做法，此外几乎所有这些案例都涉及其他贸易伙伴国，比如中国、印度、巴西和欧盟。

“加拿大最新提出的在WTO进行磋商的要求，是对美国贸易救济体系做出的广泛和不明智的攻击，”美国贸易代表莱特希泽表示。

“加拿大这些毫无根据的指控即便取得了成功，主要受益者也不是加拿大，而是其他国家，”他说，“加拿大的投诉对其自身没好处。”

长达32页的诉状从对出口管制的处理方式，到对六位成员组成的美国国际贸易委员会(USITC)非一致决定的处理方式，对美国贸易规则的技术细节进行了控诉。

加拿大方面表示，美方的程序违反了WTO的多项协定，包括反倾销协定、补贴与反补贴措施协定、关税暨贸易总协定(GATT)以及关于争端解决规则与程序的谅解。

按照WTO的规定，美国有60天的时间来进行和解，否则加拿大会请求WTO作出裁决。加拿大对美国的商品出口占其商品总出口的75%。

莱特希泽称，加方的要求削弱外界对该国致力于互惠贸易的信心，如果这些要求获得满足，只会破坏其自身利益。

“中国及其他国家的进口品涌入，会对加拿大对美国的出口造成数以十亿美元计的负面影响，包括接近90亿美元的钢铁及铝材产品出口，以及逾25亿美元的木材和纸制品出口，”他说道。(完)