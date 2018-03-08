调查：加元未来一年料走强 将克服贸易担忧

路透多伦多3月7日 - 周三公布的路透调查显示，加元未来一年将上涨，因全球经济强劲，且美元全线走软，抵消了投资者担心贸易战损害加拿大经济的影响。

对近50位外汇策略师的调查在3月1-6日进行，调查预计加元兑美元一个月后料升至1.2700加元，或0.7874美元，周二报1.2875加元左右。预计加元将在一年内攀升至1.2300加元，与上个月的调查预期一致。

“考虑到北美自由贸易协定(NAFTA)重新谈判仍持续，且美国并未退出，我们认为加元持续上涨的条件良好，”Monex Canada和Monex Europe的市场分析主管Ranko Berich称。

Berich称，全球和国内经济强劲增长和加拿大央行升息均对加元构成支撑。

自7月以来，加拿大央行已经加息三次。加拿大央行周三一如预期维持利率不变。

与此同时，全球经济强劲增长或将增加加拿大大宗商品的需求，包括石油、金属和木材。此外，预计美元也将持续下行。

加拿大央行曾表示，围绕NAFTA前景的不确定性愈发令加拿大经济前景承压。

“如果美国确实单方面退出NAFTA，之前的预测就不作数了，”Monex Canada的Berich称。(完)