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中资背景基金Canyon Bridge将收购英国芯片业者Imagination
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#中国财经
2017年9月25日 / 凌晨3点14分 / 23 天前

中资背景基金Canyon Bridge将收购英国芯片业者Imagination

2 分钟阅读

路透9月22日 - 具有中资背景的收购基金Canyon Bridge Capital Partners称，将收购英国芯片设计商Imagination Technologies Group(IMG.L)。美国总统特朗普上周禁止Canyon Bridge收购美国一家芯片业者。

这宗以5.5亿英镑收购Imagination的全现金交易表明，Canyon Bridge仍侧重投资西方的芯片业者。Canyon Bridge以13亿美元收购莱迪思半导体(LSCC.O)的计划被美国以国家安全为由禁止。

Canyon Bridge周五表示，同意以每股1.82英镑收购Imagination。收购价比后者周五收盘价溢价近42%。但这两家公司在伦敦证交所一份联合文书中称，该收购案还要取决于Imagination对其2013年收购的美国芯片设计企业MIPS的撤资情况，并称该收购计划不会导致裁员。

若不出售MIPS，那么该收购案将接受美国外资审议委员会(CFIUS)的审查。之前该委员会就否决了收购莱迪思半导体的计划。

Imagination称，已同意以6,500万美元将MIPS出售给Tallwood Venture Capital。后者是一家投资公司，在加州帕洛阿尔托和中国无锡均设有办事处。这一资产剥离是否要接受CFIUS的审查尚不确定。

Canyon Bridge的创始资金来自中国中央政府，而且与政府的空间计划(太空计划)有间接关联。根据周五的声明，该公司目前为中国国有企业--亦泰资本管理着大约15亿美元资金。

Imagination向半导体企业进行绘图与视频处理技术的授权。苹果(AAPL.O)的iPhone也使用该公司的绘图技术。

不过Imagination股价在4月暴跌。当时该公司的最大客户苹果表示，将在新产品中停止使用Imagination的绘图技术，导致后者股价重挫70%。两家公司目前就专利使用费问题仍有法律纠纷。

另一方面，莱迪思半导体生产现场可编程门阵列(FPGA)芯片。这种芯片可让企业将自己的软件与硅芯片相结合，用于不同用途。该公司不向美国军方出售芯片，但其两大竞争对手--赛灵思(Xilinx)(XLNX.O)和英特尔(INTC.O)旗下的Altera则生产用于军事科技的芯片。

在特朗普决定禁止Canyon Bridge收购莱迪思半导体后，美国财长努钦表示，此举的原因在于美方对知识产权转让的担忧、中国政府在交易中发挥的作用、半导体供应链的完整性对美国政府的重要性、以及美国政府也使用莱迪思半导体的产品。

Canyon Bridge的投资帮助中国实现将制造业向价值链上方提升、并创建具有竞争力的创新型全球性综合企业的目标。在过去两年中，中国政府已拨出至少3,500亿元人民币(531.1亿美元)投资于新科技。(完)

编译 李爽/徐文焰；审校 陈宗琦/李婷仪

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