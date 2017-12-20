发改委称全国碳排放权交易体系启动 将逐步扩大交易主体范围

路透北京12月20日 - 中国国家发展改革委周二召开发布会称，以发电行业为突破口，全国碳排放权交易体系正式启动；将逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围、增加交易品种，最终建立归属清晰、保护严格、流转顺畅、监管有效、公开透明的碳市场。

发改委网站刊登发布会文字实录并表示，下一步将加快碳市场管理制度建设，抓紧开展2016、2017年历史数据报送、核算与核查工作，有序推进配额分配，加快推进碳市场基础设施建设。

“选择以电力行业为突破口，并不是说只对这一个行业碳排放交易体系做了准备，而是因为电力行业是目前条件最为具备、数据最为完整的行业。”发改委副主任张勇在会上称。

同时出席发布会的发改委气候司司长李高也表示，在先期启动发电行业的基础上，还要进一步考虑其他的高耗能、高排放行业，成熟一个行业，纳入一个行业，逐步扩大市场覆盖范围。

“将来，纳入碳市场的门槛可能还要进一步降低，要把更多的企业纳入到碳市场的管理范围。”他称。

发改委数据显示，2013年以来碳排放权交易在北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳等地试点，累计配额成交量超过2亿吨二氧化碳当量，成交额约46亿元人民币。

李高表示，从试点的范围来看，碳排放总量和强度出现了双降的趋势，起到了碳市场要发挥控制温室气体排放的作用。

中共十九大报告指出，要加快生态文明体制改革，建立健全绿色、低碳、循环发展的经济体系，启动全国碳排放交易体系，稳步推进全国碳排放权交易市场建设。

中国国务院去年发布的“十三五”（2016-2020年）控制温室气体排放工作方案称，将推动区域性碳排放权交易体系向全国碳排放权交易市场顺利过渡，建立碳排放配额市场调节和抵消机制，2017年启动全国碳排放权交易市场。（完）