英国老牌企业Carillion说倒就倒 供应商与员工成冤大头

路透伦敦/爱丁堡1月16日 - 英国建筑和服务公司Carillion(CLLN.L)破产倒闭，周二开始波及数以千计的小型承包商，有些承包商已开始裁员。Carillion去年11月刚拿下政府合约，但于日前骤然倒闭。

英国特种工程承包商组织(Specialist EngineeringContractors’ Group)负责人Rudi Klein估计，Carillion留下了12亿英镑(16.5亿美元)未付帐款的烂摊子给数以千计的小型分包商。

拥有两百年历史的Carillion因债务、退休金负债及现金亏损的拖累，于周一宣布破产，与之关联的供应商、商家与大型银行因而受到威胁。英国政府被迫对诸多公共服务提供担保，从学校的供餐到公路项目等等。

Klein表示，可能受到冲击的民间企业不胜枚举，例如一个北爱尔兰的小型工程承包商就被欠了15万英镑；英格兰西北一家混凝土排架制造商则被欠了200万英镑。

政府表示，将支付Carillion公共部门员工的薪资，但对于为民间部门合同工作的员工，政府只会向他们支付公司倒闭后48小时的薪资。

英国小企业联合会(FSB)会长Mike Cherry表示，Carillion的小型业务供应商获得付款至关重要，否则其中有些公司可能因此陷入危机，从而会危及更多就业岗位。(完)