凯雷考虑出售奥森多医疗或予以上市--消息人士

路透11月10日 - 熟知事况消息人士表示，私募股权投资公司--凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)正考虑将奥森多医疗公司(Ortho-Clinical Diagnostics Inc)出售或是首次公开上市(IPO)。这是美国的一家体外诊断供应商，包含债务在内的估值可能超过70亿美元。

凯雷2014年以40亿美元从强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)手中收购奥森多医疗。如果成功脱手的话将会显示，收购者可以在短短几年内把不受大公司宠爱的事业转化成获利丰厚的投资。

消息人士称，凯雷已经聘请多家投资银行运作出售奥森多医疗的程序。他们并补充称，若得到的收购报价达不到估值预期，凯雷也有可能让奥森多医疗进行IPO。

消息人士要求匿名，因为这些想法属于机密。

凯雷投资集团不予置评。奥森多医疗没有回应置评请求。

奥森多医疗网站显示，该公司生产体外诊断设备及相关检测仪器和试剂。年营收约17亿美元，全球员工约4,300人。

过去三年，奥森多医疗希望作为一家独立公司站稳脚跟，由此产生了巨大支出。评级机构穆迪投资者服务公司称，随着该公司切断与强生的大部分联系，预计年底前这些实施和重组成本将逐渐减少。

穆迪称，该公司在超过125个国家销售产品，在新兴市场仍有增长潜力。(完)