车企警告特雷莎·梅 退欧造成的障碍将令经营成本高企

路透日内瓦3月7日 - 捷豹路虎(Jaguar Land Rover)(TAMO.NS)等英国大型汽车厂商警告英国首相特雷莎·梅，除非她能够确保与欧盟延续毫无阻力的贸易往来，否则在英国脱欧之后，车厂的经营成本将上升，而且将变得更为复杂。

在英国退欧之前，全球大型汽车企业都在忙着盘算在退欧过渡期结束后，如何从全世界进口数以百万计的零部件，然后把在英国工厂生产的汽车出口给欧洲客户。

车企已经在着手针对不同的情境制定应对计划，其中包括加征关税以及通关时间延长，这样一来将打击全球化的业务模式。此种模式依赖零部件、引擎和成品汽车在不同国家间实现快速流动。

“我们谈论的是，货物在边境的停留时间只能以分钟来计算，若超出这个范围，我们的库存与物流将遭遇巨大的负面影响，因此我们现在不得不制定这些应急方案，”捷豹路虎执行长Ralf Speth在日内瓦车展对路透表示。

他还警告称，万一脱欧之后英国与欧盟汽车标准出现差异，”将让一切回到中世纪”。

虽然英国和欧盟希望能在本月的欧盟峰会上达成一个过渡性协议，从而能够维持现状至2020年底，但公司已经在制定计划，为将来在英国进行业务的长期不确定性预作准备。

汽车业是1980年代以来在英国少有的取得成功的制造业领域之一，该行业整体雇佣超过80万人，营业额达到775亿英镑。

宝马汽车的发言人称，宝马(BMWG.DE)和其它汽车商将在周四与特雷莎·梅和财政大臣哈蒙德会面，商谈退欧问题。

本田和标致也加入其它厂商的行列，寻求建立额外的仓储来积累更多零部件库存，以备退欧引发的任何海关检查影响到它们的”即时生产”模式，因海关检查或造成到货延迟。（完）