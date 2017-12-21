家乐福否认计划出售中国、阿根廷和波兰业务的报导

路透巴黎12月21日 - 法国零售商家乐福(CARR.PA)周四否认一篇关于该公司委托银行安排出售资产的报导。报导称，该公司委托三家银行安排出售中国、阿根廷和波兰的业务，这是其复兴计划的一部分。

当被问及法国月刊Capital的报导时，家乐福集团一名发言人表示，“这些信息并不真实，我们予以否认。”

现任执行长Alexandre Bompard于7月接棒，他将在1月23日公布扭转公司局面的方案。家乐福是仅次于沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)的全球第二大零售商，该公司8月发布了获利预警。

投资人还希望Bompard改进集团在核心市场法国的业务，并加速电商领域的扩张。在法国，家乐福市场份额丢给了未上市的竞争对手Leclerc，在电商领域则面临来自亚马逊(AMZN.O)的竞争。

调研公司凯度(Kantar)于10月30日至11月26日期间的最新数据显示，家乐福在法国的市场份额仍在流失，而Leclerc的市场份额则在增加。

家乐福股价开盘下跌后又回升，0941GMT上涨1.25%报17.46欧元；但自2017年初以来该股仍累计下跌24%左右。(完)