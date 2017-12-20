中国今明两年GDP料分别增长6.8%和6.7% 经济不会硬着陆--社科院

路透北京12月20日 - 中国社科院周三发布经济蓝皮书预测，中国2017年国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右，比上年增加0.1个百分点，实现年初的增长目标，继续保持在中高速适当的增长区间；预计2018年增速保持在6.7%，就业、物价保持基本稳定，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势，不会发生硬着陆。

该份“2018年中国经济形势分析与预测”的蓝皮书称，根据其模型预测2017年下半年至2018年上半年，中国的经济增速呈现微幅平稳下滑的趋势。预计2018年居民消费价格指数(CPI)涨幅为2.0%，依然处于温和上涨阶段；工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅3.6%，意味着2018年工业品价格的上涨压力将有所缓解。

“虽然2018年翘尾因素将成为推动CPI上升的重要力量，而上游成本压力不断加大，但是目前供给充足，成本传导较为缓慢，且国际原油供需将趋于平衡，原油价格基本稳定，对国内的输入作用有限，”蓝皮书称，这些将使得中国物价水平总体依然保持平稳。

蓝皮书并预计，中国2018年全社会固定资产投资将达到69.2万亿元人民币，名义增长6.3%，实际增长2.4%，整体而言，固定资产投资增速仍在小幅下滑；2018年社会消费品零售总额将达到40.3万亿元，名义增长10.1%，实际增长8.7%，下降幅度逐渐收窄。

对外贸易方面，2018年中国对外贸易发展环境预计将有进一步改善，这主要是由于中国企业积极发展战略性新兴产业，产品竞争力在迅速提高，未来出口高附加价值产品会越来越多。加之世界经济增长形势也将保持较好势头，2018年人工智能在自动驾驶、机器人、大型装备制造、医疗、教育、文化娱乐、家政服务等多项领域或将取得更多成功，推动世界经济、贸易更快增长。

蓝皮书称，2018年经济增长存在许多积极因素，包括自贸区、外商投资新模式等新一轮对外开放，“一带一路”建设的积极推进将稳定和激发外部需求，消费者预期稳定，消费新业态高速发展等因素。

对于2017年中国经济形势的总结概括为，产业结构继续优化，第三产业贡献突出；固定资产投资增速下滑，投资结构分化；消费平稳增长，需求结构不断改善；进出口增速明显回升，贸易顺差基本稳定；供给侧改革效果显现，物价基本稳定等特点。（完）